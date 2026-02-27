Armando González tomó la decisión de quedarse en las Chivas y rechazar una oferta de Europa

Armando González es la principal figura de las Chivas de Guadalajara. El delantero de 22 años está en un buen nivel y ha despertado interés de clubes extranjeros. El padre de la “Hormiga”, Luis González, aseguró que su hijo no quiso salir del Rebaño Sagrado.

Los reportes indicaban que el CSKA Moscú era uno de los clubes interesados en adquirir los servicios de Armando González. El padre del jugador de las Chivas confirmó esta información al indicar que un club llegó con una buena suma de dinero para comprarlo.

Sin embargo, el propio González tomó la decisión de rechazar la propuesta. El delantero de las Chivas de Guadalajara quiere mantenerse en la Liga MX para intentar luchar por un puesto entre los convocados por México al Mundial de 2026.

“Se lo querían llevar la semana pasada, llegaron con una suma que se ha dicho ($20 millones de dólares). Lo platicamos y él fue quien decidió que quería seguir mostrándose en Chivas y ganarse un lugar de la Copa del Mundo. Después de eso, si se da la oportunidad de ir a Europa, se valorará”, dijo Luis González para TUDN.

Antes de empezar el partido dejamos esta estadística de Armando González y @CH14_ a la misma edad. @Chivas pic.twitter.com/tNTVcIgEOo — 🇨🇵Chivahermanos Sin Humildad🇨🇵 (@CH2SH_1906) February 22, 2026

Armando González en la Liga MX

La “Hormiga” ha tenido un par de temporadas de ensueño. En el Apertura 2025, el delantero mexicano fue campeón de goleo al convertir 12 goles en 17 partidos con el Rebaño Sagrado. Para el Clausura 2026 el nivel no ha disminuido. González tiene 5 goles en 7 compromisos.

Además, el joven delantero de 22 años ya marcó su primer gol con la selección mexicana. En el duelo contra Islandia, la “Hormiga” aportó 1 gol y 1 asistencia en la victoria 4-0 contra el conjunto europeo.

“Yo sé lo que yo puedo hacer y sé que tengo que crecer y mejorar. El día a día es seguir mejorando para nada está escrito, no tengo yo un lugar asegurado. Seguir creciendo, seguir mejorando y eso es lo que depende de mí“, dijo González tras el partido.

Sigue leyendo:

– Antonio Mohamed cree que la nacionalidad le pesa a Marcel Ruiz

– Lionel Messi sigue de cerca el fútbol mexicano

– Piden la convocatoria de Armando González al Mundial de 2026

– El padre de Armando González revela que Gabriel Milito ha sido clave para su hijo