El padre de Armando González revela que Gabriel Milito ha sido clave para su hijo

Armando González sigue con sus buenos registros goleadores dentro de la Liga MX. El delantero mexicano ha demostrado en el Clausura 2025 que sus números del Apertura no fueron esporádicos. “Mandín”, padre de González, aseguró que fue Gabriel Milito el que favoreció a su hijo.

“Mandín” recordó que Fernando Gago también le dio la oportunidad a su hijo de ver minutos. Sin embargo, González sufrió una lesión que lo relegó en la plantilla. El futuro de las Chivas no fue alentador y esto lo perjudicó.

“Cuando debutó, se ganó la titularidad con Fernando Gago, pero desgraciadamente se lesionó. Después vino una etapa complicada en Chivas, con varios cambios de entrenadores, incluso interinos, y eso lo fue relegando un poco“, dijo el exfutbolista.

Padre de Armando 'Hormiga' González aclara el video viral del jugador de Chivas en los tacos



📹 @_gonsed https://t.co/Hsf7uOlZwF pic.twitter.com/Dq5apC9XKO — La Afición (@laaficion) February 11, 2026

Milito benefició a González

“Mandín” recalcó que la llegada de Gabriel Milito a las Chivas fue fundamental en el desarrollo futbolístico de su hijo. El estratega argentino le cedió la oportunidad al mexicano en una plantilla con jugadores de la talla de Alan Pulido y Chicharito Hernández. La “Hormiga” respondió.

“Con la llegada del nuevo técnico (Gabriel Milito), empezó a tener más oportunidades y poco a poco se ganó su lugar con goles. Más allá de si era el tercero o cuarto delantero, trabajó y respondió en la cancha”, explicó.

El exjugador considera que el proceso de Gabriel Milito no solo ha favorecido a su hijo. “Mandín” cree que le ha beneficiado a todo el plantel del Rebaño Sagrado. Las Chivas, después de Matías Almeyda, parecen haber encontrado a un estratega que ha sentado las bases del equipo y ha podido implementar su filosofía.

“Sobre el trabajo de Gabriel Milito, más allá de lo que yo pueda decir, los números hablan por sí solos. Es uno de los mejores trabajos de los últimos años en Guadalajara. Se nota la conexión entre él y los jugadores. Después de una etapa con varios entrenadores interinos, el equipo necesitaba estabilidad y la encontró. Fue un jugador con experiencia en Europa y ahora, como entrenador, tiene un bagaje muy importante. Eso se refleja en el equipo”, concluyó.

Armando González en el Clausura 2026

Sigue leyendo:

– DT de Chivas explica cuál fue la clave de su equipo para arrancar el Apertura 2026 superando a Pachuca

– Armando González aún le queda mucho trabajo para estar en el Mundial

– Armando González pide con goles su convocatoria al Mundial 2026

– El “Tala” Rangel advierte a las Chivas de su posible salida