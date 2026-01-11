DT de Chivas explica cuál fue la clave de su equipo para arrancar el Apertura 2026 superando a Pachuca

Las Chivas de Guadalajara comenzaron con el pie derecho el Clausura 2026 de la Liga MX tras imponerse 2-0 a Pachuca, en un duelo donde el dinamismo y la presión alta marcaron la diferencia. Al finalizar el encuentro, el técnico argentino Gabriel Milito celebró el desempeño de su equipo, aunque reconoció que el resultado quedó corto frente a lo generado en el terreno de juego.

Milito elogia el dinamismo, pero reconoce margen de mejora

En conferencia de prensa, el entrenador rojiblanco subrayó que la intensidad mostrada, especialmente en el primer tiempo, fue determinante para controlar el partido y generar múltiples oportunidades de gol.

“En el primer tiempo podíamos haber marcado más goles, tuvimos situaciones claras, más que en el segundo, eso tiene que ver con el rival y con la falta de competencia, la falta de partidos para poder sostener esa dinámica”, declaró Gabriel Milito.

Las Chivas fueron ampliamente superiores durante los primeros 45 minutos, periodo en el que registraron 15 disparos, seis de ellos a puerta, cifras que reflejan el dominio del conjunto tapatío ante unos Tuzos que resistieron más de lo esperado.

Aguirre y González sellan el triunfo en el debut del Clausura 2026

El esfuerzo ofensivo del Guadalajara se vio reflejado en el marcador gracias a los goles de Daniel Aguirre y Armando González, quienes concretaron el triunfo en el estreno del torneo. El resultado confirmó un inicio alentador para el proyecto de Milito, que busca dotar al equipo de mayor intensidad y verticalidad.

El aspecto físico, clave para sostener el nivel de Chivas

Más allá del resultado, el estratega argentino puso el foco en la preparación física del plantel, un factor que considera esencial para mantener el ritmo de juego durante todo el encuentro y a lo largo del torneo.

Milito recordó que el calendario del Clausura 2026 será exigente, con varias jornadas entre semana debido a las fechas FIFA y a la cercanía del Mundial 2026, del cual México será una de las sedes.

“Creo que poco a poco iremos alcanzando sostener esa producción todo el partido, Hoy tuvimos que hacer cambios por cansancio, por fatiga, también el día martes volvemos a jugar y lo vi necesario”, concluyó.

El arranque ilusiona a la afición rojiblanca, que ve en el equipo de Gabriel Milito un conjunto intenso, ambicioso y con potencial para competir en la parte alta de la Liga MX.

