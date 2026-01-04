Chivas volvió a fallar en los penales y Atlas avanza a la final de la Copa Pacífica: 0-0 (5-3)

Las Chivas del Guadalajara volvieron a quedarse en el camino de un título por culpa de los penales al fallar esta noche en la tanda que se desarrolló para definir al finalista de la Copa Pacífica contra el Atlas y en un disparo de Roberto “Piojo” Alvarado cayeron 5-3 después de empatar 0-0 en los 90 minutos.

Un duelo siempre cargado de pasión y emociones en esta añeja rivalidad en donde rojiblancos como rojinegros buscaron afinar sus piezas para el debut del torneo Clausura 2026 que se desarrollará la próxima semana y en donde el Guadalajara recibirá al Pachuca y los Zorros al Puebla.

La pasión y rivalidad empero no hicieron nada por darle al juego un mayor ritmo de las acciones y al final de cuentas ambos equipos terminaron sin hacerse daño en los 90 minutos, mostrando que están muy lejos todavía de su mejor versión.

En el duelo, el Rebaño Sagrado arrancó con mayor iniciativa y presión en el ataque. Richard Ledezma probó al portero Camilo Vargas desde los linderos del área y poco después, Bryan González estrelló un remate cruzado en el travesaño, la oportunidad más clara para Guadalajara en el primer tiempo.

Mientras que Atlas tuvo una sola oportunidad, pero Uros Durkevic al rematar a la meta rojiblanca lo hizo muy pegado al poste para que el portero Raúl “Tala” Rangel pudiera detener el remate y así irse al descanso con el marcador sin movimiento.

Para el segundo tiempo, las dos oncenas preservaron a sus titulares pese al calendario apretado y la cercanía del inicio de la Liga MX. Ledezma siguió siendo el hombre más activo de Chivas, con un disparo atajado por Vargas y una asistencia que Bryan González no pudo concretar.

Al minuto 63, Armando ‘Hormiga’ González regresó a la cancha tras perderse el amistoso contra Irapuato y generó peligro con un par de oportunidades que no lograron traducirse en gol. Antes de los penales, Chivas tuvo un remate de cabeza franco que nuevamente sacó Vargas.

En la tanda de penales, Atlas estuvo casi perfecto. Anotaron todos sus disparos, incluido el segundo de Edgar Saldívar a lo ‘Panenka‘, y cerraron con el cobro definitivo de Djuka, mientras que por el Guadalajara Roberto “Piojo” Alvarado falló en el tercer disparo al entregárselo al portero Camilo Vargas.

Ahora, Monterrey definirá la Copa Pacífica contra Atlas el próximo lunes a las 18:30 horas, mientras que Chivas se medirá con los Leones Negros por el tercer lugar, después de que los Rayados vencieron a la UdeG con el primer gol en México del francés Anthony Martial.

