Chicharito Hernández de nueva cuenta encendió las redes sociales

Javier Hernández, exdelantero de Chivas, volvió a ser tendencia en redes sociales, pero no de una forma favorable, sino para que la mayoría de aficionados siguiera recriminándole el penalti fallado contra Cruz Azul, sobre todo después de hablar de tomar buenas decisiones en su nueva publicación.

Hernández, acostumbrado a estos vericuetos en las redes sociales, reapareció en el TikTok para recomendar la aplicación en toma de buenas decisiones, lo cual de inmediato generó reacciones en su contra que poco a poco se convirtieron en tendencia en su contra debido a que la afición de las Chivas sigue sin perdonar su falla contra Cruz Azul, por más historial brillante que haya tenido en otras épocas con el Rebaño Sagrado.

Actualmente, Hernández se encuentra en redes sociales, mientras llega alguna oferta de algún equipo que esté interesado en revivir la carrera del brillante exdelantero del Manchester United, Real Madrid, West Ham United, Bayer Leverkusen, Sevilla y LA Galaxy.

Los aficionados, una vez enterados del mensaje del Chicharito, no dudaron en recriminar la actitud del jugador con mensajes fulminantes, así como hubo otros que salieron en su defensa, recordando aquellas épocas brillantes hace 15 años con el Rebaño Sagrado

En los comentarios en su contra, se pudo ver algunos como: “No hubieras decidido tirar el penal”, “te gusta tirar factos, pero no penales interesantes”, “porque tuviste que conocer a Dreyfus, esa fue una mala decisión”

Como también: “cómo de rápido olvidan lo que Chicharito significa para México, como máximo goleador de la selección, pasando por el Real Madrid, West Ham, Bayer Leverkusen, entre más de Europa, mientras los aficionados lo critican desde el sofá de su casa”

Su segunda etapa en Chivas

De acuerdo a los resultados que tuvo por su bajo desempeño en la segunda etapa con Chivas, tal parece que Javier “Chicharito” Hernández no debió regresar a la Liga MX, sobre todo porque su rendimiento fue muy debajo de su estándar de calidad.

El delantero mexicano solo respondió con cuatro goles y una asistencia desde el Clausura 2024, donde estuvo más presente en polémicas de redes sociales que por ser uno de los protagonistas en el campo con las Chivas, cerrando así un ciclo en Guadalajara y con un futuro incierto en el futbol profesional.

Todos estos factores terminaron por darle la espalda en su gran mayoría dentro de los seguidores de Chivas que son una de las aficiones más importantes de la Liga MX junto con las de América, Tigres, Rayados de Monterrey, Pumas y Cruz Azul.

