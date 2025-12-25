Chicharito habría sido clave en el fenómeno de la “Hormiga” González

Javier Hernández no tuvo el mejor regreso al fútbol mexicano. El retorno a la Liga MX estuvo marcado por las lesiones y ausencia de goles. Sin embargo, Chicharito habría asumido otro rol dentro de las Chivas de Guadalajara. El aporte de Hernández le habría permitido sobresalir a Armando González en el equipo, según Efraín Flores.

El exentrenador mexicano recordó que a lo largo de la historia los grandes futbolistas tienen mentores en sus comienzos. Las leyendas no nacen hechas, se van forjando en el camino y los primeros pasos son importantes para su desarrollo futbolístico. La “Hormiga” González tuvo como maestro a un exjugador del Real Madrid y del Manchester United.

“Javier tuvo mentores cuando empezaba, como Ramón Morales, que lo apoyaban y lo aconsejaban. Yo lo vi también aprender de Jared Borgetti para mejorar en el área. Ahora él hace lo mismo con los jóvenes, compartiendo su experiencia, y estoy seguro de que ayudó a varios futbolistas a crecer, tal como sucedió con ‘La Hormiga’”, dijo Flores en unas declaraciones recopiladas por Récord.

Armando González tuvo un torneo Apertura de ensueño. El atacante de 22 años jugó 18 partidos y fue una pieza destacada en el esquema de Gabriel Milito. González marcó 13 goles y concedió 1 asistencia. “La Hormiga” conquistó el campeonato de goleo.

Triste final de Chicharito

Efraín Flores considera que la versión que mostró Javier Hernández en su regreso a las Chivas era predecible. Chicharito regresó a la Liga MX en un momento complejo de su carrera, afectado por las lesiones y cada vez perdiendo más velocidad. Las expectativas fueron muy altas sobre el exjugador del Real Madrid.

“Creo que se generaron tantas expectativas alrededor de él que la gente no consideró que venía de una cirugía y de un periodo largo sin jugar. No podíamos esperar ver al mismo ‘Chícharo’ que se fue al Manchester United o pasó por el Real Madrid, aquel que tuvo tantos éxitos. Su lesión fue fuerte y después de más de un año sin jugar, no podía ser el mismo Javier. Por eso, la gente sintió desencanto, y entiendo esa reacción”, dijo Efraín Flores.

