Ángel Sepúlveda considera su regreso a Chivas como el reto de su vida

Ángel Baltazar Sepúlveda está consciente de que su llegada a Chivas es una arma de dos filas. Pues podría ser el escaparate para poder tener una oportunidad en el próximo Mundial 2026 o, por el contrario, el pase al ocaso de su carrera con su segundo intento fallido de triunfar en el Rebaño Sagrado

Las dos opciones las tiene en esta segunda etapa en el Guadalajara en donde parece estar como niño con zapatos nuevos, con esta oportunidad que le brindó el Cruz Azul para que pudiera tener un incremento en sus percepciones salariales en el último jalón de su trayectoria.

Por esa razón el delantero de Apatzingán, Michoacán, querrá sepultar su primera etapa con el Rebaño Sagrado en donde en 2018 jugó 10 partidos y solo pudo anotar un gol y ahora demostrar que su paso por Necaxa, Tijuana, Querétaro y Cruz Azul, fueron el laboratorio de pruebas para regresar por la puerta grande al popular cuadro tapatío.

“Lo veo como el reto de mi vida, el saber que tengo y se me da una segunda oportunidad de saber que Ángel Sepúlveda sí puede hacer bien las cosas en Chivas. Todo lo que dimensiona eso, estoy listo para este gran reto, voy a disfrutarlo para poner a Chivas en lo más alto”.

Sepúlveda vertió estas opiniones en una entrevista para el canal de Chivas TV, en donde reconoció que todo ese camino que tuvo que realizar para regresar a Chivas, lo hizo crecer, a no dejarse caer, sino a competir y no bajar los brazos, sobre todo en Cruz Azul donde llegó sin mucho aparador y terminó su etapa como estelar.

“Encantado de volver, es la oportunidad por la que estaba trabajando todo este tiempo, sabía que podía volver algún día, después del esfuerzo y de no bajar los brazos, me toca volver para hacer bien las cosas”, dijo.

El delantero expuso que cuando vio la oportunidad de regresar no lo dudo, aunque en ocasiones pasó por su cabeza los malos momentos de su primera etapa en el equipo:. “Lo tomé con ilusión primero, después tuve que analizar varias cosas. Yo siempre quise regresar, pero no era sencillo porque estaba en un gran equipo, pero sabía que un día podía darse y lo vengo a aprovechar”, explicó.

Chivas fue su primer amor

Dentro de la entrevista no tuvo reparo para recordar que desde niño tuvo la ilusión de formar parte de las Chivas, era algo como su primer amor, su primera ilusión y cuando estuvo frente a ella no supo que hacer, quizá sintiéndose abrumado por estar en el umbral de esta gran oportunidad.

“Chivas es el equipo que siempre apoyé de niño, el equipo donde ese niño soñó con hacer goles y marcar la diferencia. Se me da la oportunidad otra vez y no la pienso aprovechar, ya la tuve una vez, pero fue muy rápido, no tuve tiempo de nada, ahora estoy contento de volver”, señalo.

Finalmente, dijo que será una linda lucha deportiva con el joven Armando “Hormiga” González por la titularidad del ataque del Guadalajara:. “Lo que todos vimos, es un gran jugador, tiene un gran presente y un gran futuro, pero yo vengo a competir con el trabajo del día a día, aportar lo que se necesite. Lo que importa es el equipo, siempre veremos por el club Guadalajara”.

