Chicharito Hernández reconoció el complicado 2025, donde por poco pierde a su madre

Para Javier “Chicharito” Hernández el 2025 que será parte de la historia de su vida no fue para nada agradable, pues cuando pensaba que podía ser la figura que esperaban las Chivas todo se vino abajo y terminó teniendo un cierre para olvidar, siendo repudiado en redes sociales y con problemas en familia.

Así lo reveló el propio exdelantero del Guadalajara en una publicación en su cuenta oficial de la red social de Instagram, donde manejó varios puntos claves de su historia en el presente año que está por extinguirse y en donde le quedó un mal sabor de boca.

Consciente de que para la gente quedó marcado aquel penalti que dejó fuera a las Chivas de la liguilla del torneo Apertura 2025 al volar su disparo contra Cruz Azul y sobre todo que jamás se atrevió a dar la cara ante la gente por esta falla, Hernández lamentó que los aficionados lo hayan atacado de la forma como lo hicieron, pero sobre todo el problema familiar en donde su madre estuvo a punto de perder la vida.

“Aquí, en medio de la nada, si alguien bajara y me dijera: ‘Javier te voy a recapitular tu 2025: terminarás el año sin saber dónde vas a jugar; la calvicie llegará y te injertarás pelo; tendrás uno o dos de los años más complicados de toda tu carrera”, expuso el exdelantero del Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United, Sevilla y LA Galaxy.

Hernández también expuso que: “Regresarás a la ciudad donde creciste y sentirás que fue un retroceso en vez de progresar; te funaran por compartir ideas tradicionales y al mismo tiempo tu madre estuvo a punto de morir”.

Pero frente a todos los males trató de ponerle buena cara al mal tiempo: “Realizarás una cirugía y te llevarás un buen susto cuando saliste del quirófano; y por último, pasarás Navidad en un lugar donde jamás te lo hubieras imaginado, un pueblo muy bonito donde no hay más de 200 mil habitantes”.

“Pero encontrarás al amor y mujer de tu vida ja, ja, ja; sanarás todas las relaciones que tienes con tus seres queridos; te darás cuenta de que tus hijos te van a amar toda la vida’”, dijo y continuó “sí, sí lo volvería a vivir absolutamente todo”, fue el resumen de su vida en un 2025 que parece para olvidar, pero que en su análisis buscó sacarle el mejor provecho.

Hasta el momento Javier Hernández no conoce aún su futuro en el 2026, porque hasta el momento no parece tener alguna oferta concreta para seguir jugando, sobre todo porque anunció que tiene intenciones de seguir en activo cuando más allá de todo da la impresión de que el físico ya no le da para la alta competencia.

