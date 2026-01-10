Chivas, con un inicio que ilusiona a su afición, doblegó 2-0 a Pachuca

Las Chivas del Guadalajara no cambiaron demasiado con relación al último duelo del torneo pasado cuando perdieron con el penal fallado de Javier Hernández al imponerse con autoridad 2-0 este sábado al Pachuca en el inicio del campeonato Clausura 2026 en duelo celebrado en el estadio Akron.

Al Guadalajara en este duelo solo le bastaron 45 minutos de chispazos de buena calidad futbolística para sumar una importante victoria en un inicio muy diferente al del campeonato anterior, cuando se presentó el técnico argentino Gabriel Milito.

Ahora ya con la competencia bien aprendida y con algunas caras nuevas en su alineación como el mexicoamericano Brian Gutiérrez en lugar de Fernando “Oso” González y la presencia de Armando González en lugar de Cade Cowell con relación al duelo contra la “Máquina Celeste”.

Chivas, como dijimos, fue un auténtico torbellino en la primera mitad, tal como lo demostró la primera aproximación de gol al minuto 6 cuando Richard Ledezma mandó un centro desde la izquierda que Bryan González remató apenas desviado.

Después Efraín Álvarez sorprendió con un saque de manos muy veloz donde habilitó a Armando “Hormiga” González por la izquierda para quedar mano a mano con el portero de los “Tuzos” Carlos Moreno y que este apenas pudo salvar su meta al desviar el balón con una pierna.

Pero lo importante, no fueron las aproximaciones, sino en mecanismo ofensivo que tuvo Chivas y que sin duda alegró a su afición, pues parecieron haber jugado juntos más de un año, donde Richard Ledezma parece pez en el agua por el costado derecho.

Fue así como a los 16 minutos el propio Ledezma tomó el esférico por el sector derecho y le puso un pase de alto nivel al hueco a la entrada de Brian Gutiérrez para disparar sobre la salida del portero Carlos Moreno que pudo detener la fuerza del disparo con la parte posterior de su cuerpo, pero con mala suerte que llegó al ingreso de la “Hormiga” González que solo tuvo que empujar el esférico a las redes.

El resto del primer tiempo fue un concierto de llegadas de las Chivas, donde el “Piojo” Alvarado, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez y Armando González le complicaron la existencia a la zaga de Pachuca que se salvó de milagro como en el minuto 27 cuando Ledezma hizo un control orientado y disparó cruzado en lo que pudo ser un golazo.

La escuadra de Milito se vio más fuerte y se dieron opciones que debieron poner el marcador por lo menos con un 4-0 con acciones de Efraín Álvarez y Luis Romo, hasta que antes del silbatazo final del primer tiempo Efraín Álvarez llegó por la izquierda para que llegara casi hasta línea final para enviar un centro al otro costado donde Daniel Aguirre cerró la pinza y con tiro cruzado venció a Carlos Moreno.

Para la segunda mitad Pachuca mejoró un poco, ajustando los huecos en su zona de riesgo y tratando de controlar a los veloces delanteros de Chivas, pero realmente poco hicieron hacia el frente en un ejemplo de que el equipo dirigido por el argentino Esteban Solari deberá trabajar demasiado para poder caminar.

