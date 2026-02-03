El “Tala” Rangel advierte a las Chivas de su posible salida

Raúl Rangel se está asentando como uno de los mejores guardametas de la Liga MX. El arquero mexicano se ha atornillado debajo del arco de las Chivas de Guadalajara. El “Tala” tiene la ilusión de ser campeón con el Rebaño Sagrado, pero Europa podría acabar con esta idea.

El “Tala” Rangel reconoció que su deseo es levantar un trofeo con el Rebaño Sagrado. El guardameta mexicano no quiere irse sin poder darle un título a las vitrinas de las Chivas. Sin embargo, el propio jugador reflexionó que la oferta de un club de Europa podría trastocar sus planes.

“Lo que sí quiero y sé que lo voy a lograr es ser campeón con Chivas. Me gustaría irme tranquilo, campeón, sabiendo que dejé mi huella en este club. Pero si llega una oferta de Europa yo creo sí me iría“, sentenció Rangel en una entrevista con Fox Sports.

Con tan solo 25 años, Raúl Rangel ya tiene un buen tramo recorrido en la primera división del fútbol mexicano. El guardameta nacido en Zapotlán el Grande acumula 91 partidos bajo el arco de las Chivas de Guadalajara. El “Tala” tiene un contrato vigente con las Chivas hasta junio de 2028. Rangel está valorado en $5.5 millones de dólares.

El Mundial en el radar

Raúl Rangel parece haber tomado la delantera en la lucha por el arco de la selección mexicana. El “Tala” ha defendido la portería de El Tri en cuatro de los últimos cinco partidos. El arquero de las Chivas solo ha recibido un gol. Raúl Rangel aseguró que a pesar de esta ventaja no bajará la guardia y seguirá trabajando para estar en la lista de Javier Aguirre.

“Trabajo donde quiera que esté va a ser el mismo. Si voy a selección como si me quedo obviamente yo no siento que tenga un lugar. Te digo trabajo, pero trato de pasarme esa mentalidad de que yo no estoy hasta que ya den la lista y hasta que yo esté ahí en el Mundial, yo me voy a sentir dentro de. Pero mientras yo sigo trabajando como el primer día desde desde antes cuando quería trabajar para llegar a estar en selección, entonces yo creo que eso va a ser importantísimo”, aseguró.

Raúl Rangel en el Clausura 2026

