Se encienden las alarmas en las Chivas porque Armando González es pretendido en Brasil

Armando González viene de una temporada de ensueño con las Chivas de Guadalajara. El atacante mexicano fue campeón de goleo en el Clausura 2025. La “Hormiga” ha generado interés en el fútbol sudamericano. El club que lo tendría en su radar es el Clube do Remo de Juan Carlos Osorio.

El estratega colombiano recientemente asumió las riendas de este conjunto brasileño. Según informaciones recopiladas por Azteca Deportes, Armando González estaría sobre la mesa de objetivos del mercado.

“La ‘Hormiga’ ha despertado el interés de un equipo de Brasil, específicamente del Clube do Remo, escuadra que dirige el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio”, informa el reporte.

¡Mi Juan Cambios di Oro siempre promoviendo el talento mexicano! 🇧🇷🤩🇲🇽



Desde Brasil reportan que Juan Carlos Osorio quiere llevarse a 'La Hormiga' González al Remo FC: “Juan Carlos Osorio sueña con llevar a Armando González al Brasileirão. Ha pedido al mexicano para su… pic.twitter.com/fdav2Kg8HS — Futbol Total (@futboltotal) January 8, 2026

El Clube do Remo es un club fundado en 1905 y que, después de 31 años de ausencia, volverá a jugar en el Campeonato Brasileño de la Serie A (primera división del país amazónico).

Complicaciones de Armando González

La llegada de Armando González al conjunto brasileño parece un poco compleja. El delantero mexicano firmó una extensión de contrato con las Chivas de Guadalajara en el mes de diciembre. La “Hormiga” tiene un vinculo hasta 2029.

🇦🇹 ¡ARMANDO GONZÁLEZ ES CAMPEÓN DE GOLEO! 🏆



😍 Nuestro joven canterano es el goleador del AP25 con 12 anotaciones, resultado del trabajo en equipo y el esfuerzo.



¡HECHO EN MÉXICO! 🇲🇽 ¡HECHO EN CHIVAS! 🐐 pic.twitter.com/s5zfRpjwlr — CHIVAS (@Chivas) November 9, 2025

Se estima que la salida de González de las Chivas esté marcada en $15 millones de dólares. Esta es una cifra demasiado alta para un club recién ascendido como el Clube do Remo. Una cesión es lo máximo a lo que podrían aspirar, pero las Chivas necesitan los servicios de González. La “Hormiga” no es un jugador prescindible.

En la actualidad, el futbolista de mayor valor de toda la plantilla del Clube do Remo es el mediocampista Patrick de Paula. El futbolista de 26 años es un fichaje reciente de Botafogo. Su valor es de $3.3 millones de dólares.

