André Jardine tiene una deuda pendiente con el América

André Jardine reafirma su compromiso dentro de las Águilas del América. El estratega brasileño mostró su hambre de gloria. A los azulcremas solo le bastó un año sin títulos para sentirse en deuda con los aficionados. En el Clausura 2026 esperan poder pagarla.

“Da la sensación de un buen inicio, los jugadores regresaron con la sensación de algo por resolver, con una sensación de estar en deuda con la afición y con el club de querer hacer algo más que lo del torneo pasado”, dijo el entrenador brasileño.

En el Apertura 2025, las Águilas del América fueron eliminadas en los cuartos de final del torneo. Los azulcremas fueron superados por Rayados de Monterrey en una serie a dos partidos. El conjunto de Jardine ya tiene dos torneos sin título.

André Jardine espera que sus dirigidos hayan transformado esta decepción en motivación. Las Águilas del América ahora deben cortar la racha de los Diablos Rojos del Toluca, actuales bicampeones de la Liga MX. El estratega brasileño afirmó que esa ambición no la han perdido.

“De alguna forma debemos recuperarnos, sentirnos más fuertes y con la certeza de que juntos somos más fuertes, entonces empezar otra vez con los mismo sueños y las mismas ganas de un equipo dispuestos a dar la vida por realizar este sueño”, aseguró.

Clausura 2026

Este viernes 09 de enero, las Águilas del América tendrán su primer partido oficial de 2026. Por la primera fecha del Clausura 2026, el conjunto azulcrema visitará a los Xolos de Tijuana. El conjunto de Gilberto Mora ha hecho importantes contrataciones y será un obstáculo difícil de sortear en el Estadio Caliente. El miércoles 14 recibirán al San Luis en el Estadio Banorte.

“Quiero ver mucha gente de América en el debut contra Tijuana, después el partido contra San Luis va a ser muy importante con nuestra gente y siempre que sentidos el calor de nuestra gente da la sensación de jugar con uno más”, concluyó.

