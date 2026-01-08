Oficial: Josef Martínez es el nuevo refuerzo de Xolos de Tijuana

Los Xolos de Tijuana sacudieron el mercado de fichajes al anunciar la incorporación del delantero venezolano Josef Martínez como nuevo refuerzo de cara al Clausura 2026 de la Liga MX. El club fronterizo hizo oficial la llegada del atacante a través de sus redes sociales, generando gran expectativa entre su afición.

El ariete sudamericano arriba procedente de la Major League Soccer (MLS), donde militó recientemente con el San Jose Earthquakes, y será una de las apuestas ofensivas más importantes del conjunto de los Canes Aztecas.

Xolos destaca el perfil goleador de Josef Martínez

En la noticia oficial, el club resaltó las cualidades del nuevo fichaje: “Martínez posee un olfato goleador, experiencia internacional y es un hombre de área”, destacó el cuadro de los Canes Aztecas en su página oficial al darle la bienvenida al ariete que llega procedente de la MLS, donde estuvo en el San Jose Earthquakes este último año.

Con esta incorporación, Tijuana busca fortalecer su ataque con un delantero probado a nivel internacional.

Primer reto de Josef Martínez en la Liga MX

Esta será la primera experiencia de Josef Martínez en la Liga MX, luego de varios años siendo uno de los atacantes más reconocidos del continente. En el pasado, el venezolano fue pretendido por diversos clubes mexicanos, incluido el América, aunque ninguna propuesta logró convencerlo en lo deportivo ni en lo económico.

Su mejor etapa se dio con el Atlanta United, donde se convirtió en el máximo goleador histórico del club y de la MLS, además de consolidarse como referente ofensivo de su selección nacional entre 2017 y 2022.

De Caracas a Europa: los inicios de su carrera

La carrera profesional de Josef Martínez comenzó en el Caracas FC, donde sus destacadas actuaciones llamaron la atención del fútbol europeo. En 2012 emigró al Young Boys de Suiza, y posteriormente fue cedido al FC Thun, equipo con el que se consolidó como uno de los goleadores de la liga suiza.

Ese rendimiento fue clave para dar el salto definitivo al fútbol norteamericano.

Explosión en la MLS y paso junto a Lionel Messi

El gran despegue internacional del delantero llegó en 2017 con el Atlanta United, club donde alcanzó el punto más alto de su carrera. Más adelante, en 2023, tuvo un breve paso por el Inter de Miami, con el que conquistó la Leagues Cup y compartió vestidor con figuras de talla mundial como Lionel Messi.

Posteriormente continuó su trayectoria en la MLS con el Montreal y, finalmente, en 2025, con el San Jose Earthquakes, equipo del que llega directamente a Xolos de Tijuana.

Josef Martínez liderará el ataque de Xolos

Con su llegada, Josef Martínez está llamado a comandar el ataque del Club Tijuana en el Clausura 2026, aportando experiencia, jerarquía y gol a un equipo que busca protagonismo en la Liga MX.

El fichaje del venezolano se perfila como uno de los movimientos más relevantes del torneo y una apuesta fuerte de los Xolos para competir al más alto nivel.

