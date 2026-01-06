Nacho Rivero se despidió sin “resentimientos” de Cruz Azul

Una vez concretada su salida a los Xolos de Tijuana en una negociación que cayó de sorpresa en Cruz Azul por la forma tan veloz como se dieron los acontecimientos, el polivalente charrúa Ignacio Rivero mandó un emotivo mensaje de despedida en donde no hubo resentimientos, ni reclamos por su salida.

Ignacio Rivero se mostró conforme con la negociación de su regreso de los Xolos, escuadra que lo trajo a la Liga MX en la versión oficial, pero dentro del panorama de su retorno a la escuadra fronteriza dejó atrás muchas interrogantes, sobre todo las razones de por qué el técnico Nicolás Larcamón y el director deportivo, su compatriota Iván Alonso autorizaron su salida.

La realidad es que este martes por la tarde, Rivero escribió el siguiente mensaje en sus redes sociales: “Hoy me toca cerrar una etapa muy importante de mi vida… Llegué con ilusión y me voy con el corazón lleno, orgulloso de haber defendido estos colores y de haber sido parte de una historia tan grande.

No lo tomo como un adiós definitivo. La vida y el fútbol siempre encuentran la manera de volver a cruzar caminos. Me voy con gratitud, con respeto y con un enorme orgullo por todo lo vivido. Gracias por tanto”, dijo uno de los dos últimos jugadores que quedaban de la escuadra campeona del torneo Guardianes Clausura 2021.

La baja de Rivero permitirá la llegada oficial del colombiano Miguel Borja procedente del River Plate de Argentina y aunque su nombre no aparecía en las principales bajas, sino el argentino Lorenzo Faravelli y el polaco Mateusz Bogusz, de pronto se da esta negociación.

Rivero deja atrás cinco años de esfuerzo y dedicación en el Cruz Azul cuando llegó de los Xolos Tijuana en calidad de préstamo, para que un año después la directiva celeste hiciera válida la opción de compra por su aporte en la organización.

La historia después ya es conocida, Rivero se consolidó como uno de los jugadores claves del equipo al ayudar a que Cruz Azul a finalmente se coronara campeón de Liga y a levantar la Concachampions el año pasado. En marzo de 2024, Cruz Azul anunció la renovación de su contrato hasta diciembre de 2026, lo que parecía apuntar a una relación a largo plazo entre ambas partes.

No lo dejaron retirarse como celeste

Con la salida de Cruz Azul se vio interrumpida la intención de Ignacio Rivero de despedirse del fútbol como celeste, lo cual había manifestado en anteriores entrevistas, pero en el fútbol no hay nada seguro y de la nada, Rivero perdió estima dentro del cuerpo técnico y directiva del cuadro celeste.

En la organización de Xolos ya lo anunciaron como uno de sus fichajes estelares para el próximo torneo, tratando de que replique la actuación que tuvo en su primera etapa con el cuadro de los canes de la frontera.

