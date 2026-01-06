Cruz Azul dejará ir a Nacho Rivero, Mateusz Bogusz y Lorenzo Faravelli

Ignacio Rivero, uno de los dos jugadores que quedan del último título de Cruz Azul en el torneo Clausura Guardianes 2021, así como el polaco Mateusz Bogusz y el argentino Lorenzo Faravelli, serán tres bajas celestes para el inicio del torneo Clausura 2026 este sábado en la casa del León.

En espera de que la directiva lo haga oficial, desde la noche del lunes reciente se empezó a manejar el nombre del uruguayo Ignacio Rivero como una probable salida del cuadro cementero para regresar a los Xolos de Tijuana después de cinco años vistiendo la casaca cementera.

🚨Ignacio Rivero es nuevo refuerzo de Xolos.

*️⃣El uruguayo se va de Cruz Azul y será dirigido por el Loco Abreu. #TratoHecho pic.twitter.com/fhrKbdQg6S — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 6, 2026

La baja de Rivero permitirá que el cuadro celeste registre como jugador no Nacido en México al delantero colombiano Miguel Borja que era una de las zonas donde el técnico argentino Nicolás Larcamón necesitaba apuntalar después de dejar salir a uno de sus últimos goleadores como Ángel Baltazar Sepúlveda.

El movimiento sin duda sorprende en el entorno celeste, sobre todo por el peso específico que tenía Rivero en el plantel cementero, siendo uno de sus líderes del vestidor y con mucha influencia entre sus compañeros.

Por lo cual se asegura que supuestamente el técnico Larcamón quiso restar esa influencia dentro del manejo interno del grupo cruzazulino y con el apoyo del director deportivo Iván Alonso, decidieron desprenderse de uno de los dos jugadores que quedaban del plantel campeón en el Clausura 2021.

Xolos le ofreció un contrato a Nacho Rivero de dos años y medio, según tengo entendido.



La posibilidad de volver a Tijuana siempre fue atractiva para Nacho.



Se acaba así una etapa exitosa del uruguayo en La Noria.



¿Qué lugar ocupa en la historia de @CruzAzul? pic.twitter.com/Imi1M8RKHl — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) January 6, 2026

El otro jugador que queda de aquel plantel es el portero Andrés Gudiño, quien después de la lesión de Kevin Mier, en la fecha 18 del torneo Apertura 2025, tomó protagonismo y se convirtió en una pieza importante de la Máquina Celeste en la liguilla por el título donde finalmente quedaron eliminados en semifinales por los Tigres de la UANL.

Las otras bajas cementeras

Cruz Azul también dejará ir al argentino Lorenzo Faravelli al Necaxa en una negociación de préstamo y en su lugar llegará el también argentino Agustín Palavicino, quien proviene precisamente del cuadro necaxista y que llegará por petición expresa del técnico Nicolás Larcamón.

🚨 Cruz Azul y Necaxa permanecen dialogando y en negociación por el pase de Faravelli a los ⚡️. Se espera en las próximas horas se destrabe porque la 🚂 ya no cuenta con él. pic.twitter.com/RU26dK7I6I — 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐂ó𝐫𝐝𝐨𝐯𝐚 🧔🏻‍♂️ (@cordova_sports) January 6, 2026

Una fuente digna de todo crédito dentro de Cruz Azul le dijo a La Opinión que el técnico Larcamón decidió las salidas de Ignacio Rivero, Lorenzo Faravelli, aunque todavía esta por verse esta negociación y la del polaco Mateusz Bogusz.

En el caso de Faravelli, Cruz Azul y Necaxa siguen negociando y se espera que en las próximas horas se den noticias concretas sobre la llegada de Palavicino y la salida de Faravelli en el cuadro cementero en esta semana previa al inicio del torneo Clausura 2026.

Con la llegada de Palavicino, la idea del ahora técnico de Cruz Azul es volver a juntar a José Paradela y a Palavicino, que le funcionó en el Necaxa llegando hasta la liguilla con el cuadro de Aguascalientes y siendo eliminados por un polémico gol por los Tigres de la UANL, en el torneo Clausura 2025.

🚨🇺🇸 Excl: Houston Dynamo submit official bid to Cruz Azul for Mateusz Bogusz.



Negotiations underway with MLS side to sign him as Designated Player. pic.twitter.com/kw2XvMnl0Z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2026

Finalmente con el polaco Mateusz Bogusz, la directiva quiere negociarlo en venta o a préstamo, sobre todo de está última manera en virtud de que ante su poca participación en el último torneo con el Cruz Azul su imagen se devaluó y nadie quiere pagar los casi seis millones de dólares que le costó a los cementeros y para los celestes tampoco es negocio tenerlo trabajando sin jugar en la categoría Sub 21 como pasó el torneo anterior con el uruguayo Gabriel Fernández.

Bogusz al parecer interesa al Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS), sobre todo como jugador franquicia y en venta definitiva, pero el estira y afloja en la cantidad de dólares continúa, sobre todo por la baja de juego que tuvo el polaco en Cruz Azul en el último torneo.

Lorenzo Faravelli sale de La Noria y firma autógrafos.



Pese a que las negociaciones han sido difíciles con Necaxa, el tema sigue avanzado.



Veamos qué pasa en las próximas horas. pic.twitter.com/Km60T5V8Fg — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) January 6, 2026

En caso de concretar la salida de Bogusz, los celestes tendrá una vacante extra de jugador extranjero, por lo cual no se descarta algún otro movimiento de los celestes en su afán de reforzarse bajo la idea de Nicolás Larcamón.

Seguir leyendo:–

– Desde Brasil prepararían una millonaria oferta a Cruz Azul

– Mateusz Bogusz sigue en Polonia y todo indica que no seguirá en Cruz Azul

– Cruz Azul nunca sancionó al “Cata” Domínguez por polémica fiesta infantil







