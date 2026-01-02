Desde Brasil prepararían una millonaria oferta a Cruz Azul

El fútbol brasileño sigue interesándose en piezas de la Liga MX. Además del interés por Marcel Ruiz, en Cruz Azul habría un futbolista que ha llamado la atención del Vasco da Gama. Carlos Rotondi podría dejarle millonarias ganancias a La Máquina.

Según reportes expuestos por Fox Sports, Carlos Rotondi es uno de los objetivos de mercado del conjunto brasileño. Sin embargo, para que se materialice este interés, el Vasco da Gama debería pagar una millonaria cláusula de recisión de contrato.

“En el caso de Rodolfo Rotondi, es Vasco da Gama el apuntado, pero deberán desembolsar el valor de su cláusula de rescisión, que asciende a $8 millones de dólares para partir“, detalla el portal.

En julio de 2024, Carlos Rotondi renovó su contrato con Cruz Azul. Los dirigentes de La Máquina blindaron al futbolista argentino con este vínculo. Además del alto valor de su cláusula, Rotondi finaliza su tratado con el conjunto mexicano en junio de 2028.

Carlos Rotondi busca su mejor versión

El atacante de 28 años es un jugador de gran recorrido en el fútbol sudamericano. Carlos Rotondi inició su carrera en el fútbol profesional con la camiseta de Newell´s Old Boys. Rotondi también defendió los colores de San Luis (Chile), Wanderes (Chile), Defensa y Justicia (Argentina) y el Cruz Azul mexicano.

Carlos Rotondi ya acumula 144 partidos con la camiseta Cementera. El futbolista argentino ha jugado más de 11,000 minutos con Cruz Azul. Rotondi registra 25 goles y 21 asistencias desde que llegó a la Liga MX.

