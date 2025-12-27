Cruz Azul nunca sancionó al “Cata” Domínguez por polémica fiesta infantil

Julio César “Cata” Domínguez realizó una polémica fiesta para celebrar un año más de vida de su hijo Matías en un festejo que generó muchas críticas por la temática de narcos del festejo y en donde se generaron un sinfín de críticas y peticiones de sanciones por parte del Cruz Azul que nunca llegaron.

“No tuve sanciones ni económicas, no jugué dos partidos para calmar mediáticamente las cosas. Se habló bien con el presidente porque me conocen”, expuso el “Cata” Domínguez en esta larga charla con Yosgart Gutiérrez.

Inclusive, en una de las fotos apareció un anuncio”Chapiza”, igual ligada al narcotraficante sinaloense; mientras que los infantes que asistieron salieron en las imágenes con pistolas que se suelen utilizar para jugar gotcha, por lo cual un sinfín de usuarios exigieron a la directiva de Cruz Azul que sancionara a su emblemático jugador.

Pero esa sanción nunca llegó, tal como lo dijo el propio exdefensa cementero en el Pódcast “El Re-Portero, conducido por Yosgart Gutiérrez, en donde declaró que esa fiesta no tuvo consecuencias disciplinarias en su contra, ni sanciones, castigos, ni nada, como también negó que su salida de la Máquina Celeste se debiera a esta causa.

“Fíjate que no, porque hablamos con el presidente, los de la liga saben la persona que soy, los valores que tengo. Sí, nos equivocamos en la parte moral, yo no me arrepiento de esa fiesta, porque yo tengo aquí las fotos, tengo todo. En su momento no quise sacarlo ni decir de más, porque era darle más vuelta”.

¡EL CATA CUENTA LA VERDAD DE LA FIESTA TEMÁTICA!



En entrevista con el El Re.portero Julio César Domínguez, habló sobre la polémica fiesta que le realizó a su hijo hace algunos años. El exjugador de la Máquina afirma que la verdadera temática de la fiesta era sobre el videojuego… pic.twitter.com/GyGDL7rXVK — Estadio Deportes (@EstadioDxts) December 19, 2025

“Y yo por dentro, como familia, sabíamos lo que había pasado. Hasta los jugadores repostearon, pero lo que pasó fue que hace dos o tres días acababan de detener al hijo de esta persona, un narcotraficante, el cumpleaños de mi hijo fue dos días después, pero estaba pactado su cumpleaños, la temática fue de Warzone, de Call of Duty, y es de militares“, dijo uno de los últimos estandartes del cuadro cementero.

Más detalles del asunto

El “Cata” Domínguez también dijo que: “Salieron del entrenamiento de Cruz Azul, mi hijo, y fueron ahí a la fiesta. Y algunos andaban la ropa Cruz Azul porque salieron del entrenamiento. Lamentablemente, fue que obviamente un compa llevó unas gorras ese día, y las gorras decían, ya sabes, las iniciales, pero los niños, pues, las canciones que ponen ahorita que son corridos y en esas están las canciones que eran de las iniciales”.

Añadió que: “Los niñitos estaban jugando. Lamentablemente en la foto los niñitos salen con esas gorras, mi hijo sale con esa gorra. Más con el chaleco que era del juego de láser, con las armas que salían ahí. Y mi hijo fue el que subió esa foto, entonces con esa foto, pues ya sabes, un boom. Y apenas acaban de agarrar a esta persona, lo vincularon con esto, hicieron un pancho. Entonces yo obviamente, estábamos llegando a Tijuana. Bajo del avión al otro día, como 50 o 100 mensajes, ¿qué pasó? Entonces hablé con el presidente, hablé, le expliqué cómo fue”.

El Cata fue repudiado en las redes

Cata aseguró también que no lo castigaron, que no jugó dos partidos solo para calmar las cosas, pero no porque fuera una sanción: “Entonces hablé con el presidente, la Liga, no me suspendieron, porque obviamente no fue como decían, como lo quisieron poner; sí me disculpé por el tema moral, porque obviamente no es una buena imagen, pues para toda la gente, más que nada para todos los niños, por la delincuencia que ha estado viviendo el país”.

Seguir leyendo:

– “Fue lo que internamente manejamos”: ‘Potro’ Gutiérrez habla sobre el castigo a ‘Cata’ Domínguez en Cruz Azul tras su fiesta

– Óscar “Conejo” Pérez defiende al Cata Domínguez de las críticas y las tilda de injustas

– Cruz Azul buscaría reemplazo a ‘Cata’ Domínguez tras su polémica fiesta para el resto del Clausura 2023





