“Fue lo que internamente manejamos”: ‘Potro’ Gutiérrez habla sobre el castigo a ‘Cata’ Domínguez en Cruz Azul tras su fiesta

Julio César ‘Cata’ Domínguez regresó a las canchas con Cruz Azul tras su fiesta con tema de narcos, esa que le costó un castigo interno con dos partidos fuera de acción y una multa económica. No obstante, todo esto quedó en el olvido y así el jugador estuvo en la cancha.

‘Cata’ disputó el encuentro de Cruz Azul ante Necaxa por la Jornada 3 del Clausura 2023, aunque el mismo no tuvo un final feliz, pues cayó 1-0, aunque el defensor si tuvo el respaldo de Raúl ‘Potro’ Gutiérrez, entrenador de la máquina cementera.

“El tema de Julio: los dos partidos que no participó y una sanción económica, eso fue lo que internamente manejamos. Volviendo a lo futbolístico, hizo un buen partido. Es un buen futbolista que cometió una equivocación, no tiene nada que ver con lo que ha especulado tanto y que el tema volvió a reverdecer con lo que pasó con este muchacho Alves. Pero no tiene nada que ver un delito legal con una equivocación moral, son dos cosas muy distantes”, manifestó frente a los medios de comunicación el entrenador.

Además, en la misma rueda de prensa ‘Potro’ también habló sobre la derrota encajada por su equipo, y dijo que habló con todos sus elementos para recalcar que no sirven las “derrotas honrosas”, que hay que seguir “insistiendo y que hay que meter goles”.

“Acabo de hablar con mi equipo y no estamos para derrotas honrosas esas no nos sirven para nada. Hicimos un partido con muchas circunstancias positivas pero un resultado muy negativo. Nadie está contento con esa situación y vamos a seguir insistiendo para que esa cara que muestra el equipo se vea premiada con un buen resultado pero esto no es de merecer, hay que meter goles”, reafirmó el entrenador.

