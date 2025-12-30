Mateusz Bogusz sigue en Polonia y todo indica que no seguirá en Cruz Azul

Hace seis meses Mateusz Bogusz parecía que era el refuerzo que esperaba el Cruz Azul, sobre todo bajo el mando del uruguayo Vicente Sánchez, pero con la llegada del entrenador argentino Nicolás Larcamón, las cosas cambiaron y ahora lo más viable es su salida de la Máquina Celeste.

Sobre todo después de que el delantero polaco cumplió su segundo día sin presentarse a la pretemporada del cuadro cementero en una clara muestra de rechazo a la gestión del técnico argentino que simplemente lo borró en su esquema táctico ante la complacencia o silencio sospechoso del director deportivo Iván Alonso.

Por esa razón, este martes 30 de diciembre el hecho de que pudiera ser ubicado en una publicación de la red social de Instragram tomando una terapia física en una clínica de su país fue toda una sorpresa, sobre todo después de que se esperaba que ya estuviera junto con sus compañeros en las instalaciones de La Noria.

En la publicación, el jugador aparece en una publicación de la cuenta Fizjoterapia Rokitnica, un centro de rehabilitación polaco donde se puede ver a Bogusz acompañado del personal de la clínica y en el pie de la foto se establece que el jugador se encuentra sometido a una terapia de movilidad y regeneración, que se describen como claves para el funcionamiento al más alto nivel deportivo.

“Uno de los jugadores con los que hemos tenido el placer de colaborar es Mateusz Bogusz – futbolista profesional, para quien la eficiencia, la movilidad y la regeneración tienen una importancia clave en el funcionamiento diario al más alto nivel deportivo.“, dice el pie de foto.

El silencio que caracteriza a Cruz Azul

Siempre en Cruz Azul las cosas parecen sospechosas, sin claridad. El departamento de comunicación parece que solo funciona como seguridad de los jugadores para prohibirles hablar, así como a los directivos, en donde hasta el momento el caso de Mateusz Bogusz parece ser todo un misterio.

Hasta el momento, en círculos cercanos a la directiva se asegura que Bogusz no tiene permiso especial de la directiva y que todo forma parte de una medida de presión de la directiva para negociarlo a otro equipo.

Sin duda, el hecho de que Giorgos Giakoumakis y Bogusz no hayan triunfado en Cruz Azul solo demuestra que los técnicos sudamericanos no saben trabajar con esta clase de jugadores. Lo mismo pasó hace seis meses con Vicente Sánchez y ahora con Nicolás Larcamón, echando a perder las inversiones de la directiva celeste que se fueron a la basura y ahora tiene que andar colocándolos.

En el aire el futuro de Bogusz

Regresamos a los entrenamientos 💙🔥 pic.twitter.com/DLYbL7zO15 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 29, 2025

Hasta el momento las versiones de la salida de Bogusz del equipo parecen estar más que claras, pero en el Cruz Azul todo puede pasar y nadie puede negar que en dos o tres días este de regreso este jugador para seguir en el cuadro celeste, mientras que para dar paso al colombiano Miguel Borja para el próximo torneo Clausura 2026 en relevo de Ángel Sepúlveda y que haga pareja con el “Toro” Gabriel Fernández.

