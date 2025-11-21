Gilberto Mora anota a lo Panenka en el pase a la liguilla de Xolos sobre FC Juárez: 3-1

Con una actuación sobresaliente de su novato sensación Gilberto Mora, los Xolos de Tijuana avanzaron a la liguilla por el título del torneo Apertura 2025 al vencer 3-1 a FC Juárez y de esta forma mandar a los chihuahuenses al segundo duelo de Play In contra los Tuzos del Pachuca.

Un triunfo donde el equipo tijuanense impuso sus condiciones de principio a fin y en donde Mora colaboró con un brillante gol de penalti al cobrar al estilo de la exfigura de la extinta Checoslovaquia Antonín Panenka, quien ejecutó un disparo de castigo con un tiro suave y bombeado aprovechando que el portero rival se lanza antes de tiempo.

Este gol fue la cereza del pastel en la victoria de la escuadra dirigida por el uruguayo Sebastián Abreu que les permitirá enfrentar en la liguilla por el título a los Tigres de la UANL como lo adelantaba el enfrentamiento entre el segundo lugar contra el séptimo de la tabla general.

Mientras que FC Juárez con su derrota tendrá que encarar a los Tuzos del Pachuca que al vencer a Pumas buscarán el octavo boleto de la fiesta grande de fútbol para medirse ante el Toluca, líder general de la competencia.

El partido

Los Xolos de Tijuana lograron superar una lluvia intensa que se generó durante el juego y que quizá impidió un mejor rendimiento de ambos equipos, pero al final los locales terminaron imponiéndose con un marcador de 3-1.

Durante las acciones, al minuto 8, Homer Martínez buscó sorprender al portero de los Xolos con un disparo desde la mediacancha y donde Toño Rodríguez alcanzó a reaccionar y desviar a tiro de esquina el esférico.

Pero FC Juárez, consciente de que tenían que jugar a matar o morir, siguió presionando para que al minuto 11, el colombiano Óscar Estupiñán alcanzó a rematar un centro de Alejandro Mayorga y así puso adelante a los chihuahuenses 1-0.

Pero ese gol fue la llamada de atención para el cuadro canino, que de inmediato intentó empatar como el remate del español Mourad El Ghezouani al minuto 16, pero el portero Sebastián Jurado logró salvar su portería.

Pero después el propio español al minuto 31 no falló y con tremendo remate de cabeza logró vencer al portero de los juarenses para empatar el encuentro 1-1 en una jugada en un centro de Jesús Vaca que el atacante español remató de cabeza para batir a Jurado y empatar el marcador.

FC Juárez después marcaría su destino cuando al minuto 53 Mayorga se hizo expulsar en una barrida sobre Árciga que decretó la pena máxima que daría paso a la brillante jugada de Gilberto Mora al dispararle al estilo de Panenka que dejó sin opciones al portero Jurado.

Con el marcador en contra FC Juárez ya no pudo reaccionar y al minuto 90+1, Ezequiel Bullaude logró el 3-1 para darle el pase a los Xolos en una liguilla de alto nivel contra los Tigres de la UANL en una serie cerrada en las finales.

