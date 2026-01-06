Gilberto Mora cerró el 2025 en lo más alto del fútbol juvenil

Gilberto Mora es la principal figura del fútbol mexicano. El mediocampista de 17 años tiene todos los pergaminos para hacerse con un puesto en el Mundial de 2026. El futbolista de los Xolos de Tijuana fue el juvenil más influyente de todo el mundo en 2025.

“Morita” cerró el año como el jugador que más goles anotó en toda la temporada. En esta lista solo se toma en cuenta a futbolistas menores de 17 años o que llegaron a esa edad durante la temporada.

Gilberto Mora marcó 8 goles en la Liga MX entre el torneo Clausura 2025 y el Apertura 2025. El delantero de los Xolos de Tijuana también consiguió una anotación en el MLS All Star Game y otros 3 goles con la selección mexicana en el Mundial Sub 20.

El atacante azteca fue el más destacado al compararlo con futbolistas de su edad. Chase Adams de la MLS es el segundo en discordia. El futbolista de Columbus Crew marcó 11 goles, pero muchos de ellos fueron en la clasificación de Concacaf al Mundial Sub 17.

Otro de los destacados fue Johannes Moser del Liefering de Johannes Moser de Austria. Moser cerró la temporada con 9 anotaciones: 1 en la Segunda División de Austria y 8 en el Mundial de Qatar 2025 en la categoría Sub 17.

Michael Noonan también anotó 9 goles, pero este lo hizp con el Shamrock Rovers de Irlanda. Los goles de Noonan fueron convertidos en la League of Ireland y las fases de clasificación de competiciones europeas.

Gilberto Mora es una de los mayores prospectos del fútbol mundial. García Pimienta, representante del mexicano, aclaró que su salida de los Xolos de Tijuana no será barata. Todo apunta a que algún gigante europeo buscará sus servicios, pero no se descarta que permanezca una temporada más en la Liga MX al tomar en cuenta que en junio se disputará la Copa del Mundo.

