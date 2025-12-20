¿Cómo descubrieron a Gilberto Mora en los Xolos de Tijuana?

Gilberto Mora es el futbolista de mayor proyección de todo el fútbol mexicano. El jugador de los Xolos de Tijuana tiene un gran recorrido en la primera división de México sin ser mayor de edad. Juan Carlos Osorio fue el primero que le dio la oportunidad en el primer equipo.

El estratega colombiano dirigió a los Xolos de Tijuana entre mayo de 2024 hasta marzo de 2025. Juan Carlos Osorio tenía en las fuerzas básicas del club a Gilberto Mora. En una entrevista hace más de un año, el entrenador sudamericano reveló cómo tomó la decisión de darle la oportunidad a joven talento de “La frontera”.

“Por primera vez vamos a traer a la sub-23 a entrenar. Hagan el mejor equipo posible de la Sub 17, Sub 19, y sub 23 e incluyen a Gilberto. Nosotros jugábamos una cosa una cosa que se llama fútbol de ubicación’ que juega el Manchester City con Guardiola y otros clubes. Un espacio de cuadrados donde tienen que estar ahí posicionado. Si usted me muestra que es capaz de jugar ahí, va a tener su oportunidad y él lo muestra y ahí no tuve ninguna duda“, dijo Osorio en referencia a Mora.

Juan Carlos Osorio contó para Caliente TV cómo se dio el caso de Gilberto Mora. El resumen de sus declaraciones, aquí 👇 pic.twitter.com/2tcczF3XoI — Xolos Info (@Xolos_Info) October 7, 2024

Inspirado, una vez más por Pep Guardiola, Juan Carlos Osorio intentó darle a Gilberto Mora roles muy específicos dentro del campo. El estratega colombiano puso a Mora en los costados, pero con la libertad de movimiento de ingresas al centro del campo. Un extremo falso con mucha movilidad.

“Hoy en día en un partido de alto nivel, el promedio de giros de 360 grados es de 700 por partido; se me hacía muy similar a (Andrés) Iniesta y decidimos ponerlo como muchas veces (Pep) Guardiola lo hacía, como extremo falso con perfil cambiado”, dijo Osorio en una entrevista mucho más reciente con Jorge Ramos.

Gilberto Mora en la Liga MX

Con tan solo 17 años, Gilberto Mora es un futbolista de gran recorrido en la primera división de la Liga MX, Mundiales juveniles e incluso con algunas participaciones en la selección mayor dirigida por Javier Aguirre.

Los Xolos de Tijuana son los principales beneficiados por el nivel de “Morita”. El joven mediocampista ya acumula 47 partidos jugados (2,742 minutos dentro del campo), en los que ha podido marcar 9 goles y conceder 2 asistencias. Se estima que el valor de Gilberto alcanza los $6 millones de dólares, pero según los testimonios de su representante el valor del azteca podría superar los $15 millones de dólares.

