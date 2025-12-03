Gilberto Mora no necesita a la selección mexicana, según Rafaela Pimienta

Gilberto Mora es una de la grandes joyas del fútbol mexicano. Se espera que el mediocampista de los Xolos de Tijuana de el salto al Viejo Continente tras una buena participación en el Mundial de 2026. Sin embargo, Rafaela Pimienta, agente del futbolista, considera que la “vitrina” de la selección mexicana no es necesaria.

Con tan solo 17 años, Gilberto Mora ha mostrado pinceladas de su calidad en todos los torneos que ha afrontado. “Morita” fue un jugador determinante en el Mundial Sub-20 contra futbolistas de mayor edad y también ha destacado en la Liga MX contra jugadores de mayor envergadura.

El mediocampista de los Xolos de Tijuana también ha visto minutos en la selección mayor de México. Sin embargo, Gilberto Mora no ha sido titular desde la Copa Oro. Algunos analistas considera que Mora debe se uno de los convocados por Javier Aguirre para el Mundial de 2026. Rafaela Pimienta cree que su representado no necesita tal exposición para seguir ascendiendo en su carrera.

“Gil no necesita el Mundial o la selección para hacer sus próximos pasos (jugar en Europa)… Lo puede hacer sin eso. Para él, no es un trampolín la selección o el Mundial, no lo necesita”, dijo la agente del futbolista en una entrevista para Universal Deportes

Rafaela Pimienta destacó el compromiso de Gilberto Mora por representar a su país. Hasta ahora “Morita” ha jugado partidos con las selecciones Sub-15, Sub-16, Sub-17, Sub-18 y Sub-20 de México.

“Él siempre juega como si fuera el último partido de su vida, lo demostró en su última participación. Tenía la mano recién operada y seguía entrenando para defender a su país”, agregó.

Gilberto Mora ha jugado cinco partidos con la selección mayor. Javier Aguirre le dio minutos a “Morita” en los duelos de cuartos de final, semifinal y final de la Copa Oro 2025. En la última doble fecha FIFA el futbolista del Tijuana también vio acción contra Uruguay y Paraguay.

Gilberto Mora en el Apertura 2025

Sigue leyendo:

– México confirma duelo vs. Cristiano Ronaldo y Portugal en reinauguración del Estadio Azteca

– Hay respaldo para Javier Aguirre por parte de los altos mandos de la federación

– Los planes de “emergencia” después de Javier Aguirre

– Gilberto Mora apunta a ganar el Mundial y acabar con el obstáculo de los octavos