Hay respaldo para Javier Aguirre por parte de los altos mandos de la federación

La selección mexicana tuvo un cierre de año complicado. Javier Aguirre ha sido cuestionado en los últimos partidos de El Tri. A pesar de las preocupaciones, Ivar Sisniega considera que México va por buen camino. El presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), respaldó el proyecto del “Vasco”.

La selección mexicana acumula seis partidos consecutivos sin poder conseguir un triunfo. Pero Ivar Sisniega se va a los logros obtenidos en las competiciones oficiales. Los títulos son el argumento del directivo para afirmar que el 2025 fue un buen año para el fútbol mexicano.

“Fue un buen año en general con dos triunfos importantes en la Copa de Naciones que no habíamos ganado y en la Copa Oro donde ratificamos el nivel”, dijo el dirigente en en su asistencia a la entrega del Premio Nacional del Deporte.

Confianza en el trabajo de Javier 'Vasco' Aguirre con la Selección Mexicana de cara a #ElMundialEsNuestro ⚽🔥



Asi lo expresaron tanto Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, como el exjugador y actual diputado, Cuauhtémoc Blanco



🔴 #ContactoDeportivo EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/naFqtU7lia — Contacto Deportivo (@ContactoTUDN) November 29, 2025

En este mismo orden de ideas, el directivo explicó que México cerró el año contra rivales de gran nivel. De hecho, El Tri no pudo ganar ningún partido contra estos conjuntos de talla mundialista. Todas esas selecciones estarán en la Copa del Mundo de 2026.

“Teníamos entendido que íbamos a cerrar el año contra rivales difíciles y lo que buscamos en esos rivales es que Javier Aguirre tuviera la oportunidad de probar a jugadores, cosa que hizo, los pudo probar en situaciones adversas”, agregó.

Después de conquistar la Copa Oro de 2025, México empató 0-0 contra Japón, igualó 2-2 contra Corea del Sur, fue goleado 0-4 por Colombia, empató 1-1 con Ecuador, igualó 0-0 contra Uruguay y cayó derrotado 1-2 con Paraguay.

México va por buen camino

Mucho se ha hablado de un posible cambio de entrenador en el banquillo de la selección mexicana. A menos de un año del Mundial, varios candidatos se han puesto sobre la mesa. Sin embargo, Sisniega confía en el proyecto y considera que Javier Aguirre va por buen camino,

“Al día de hoy, Javier Aguirre y su Cuerpo Técnico tienen una idea clara de los jugadores con los que van a trabajar el próximo año. Ha sido un año bastante positivo en lo que esperamos es poder tener los mejores resultados”, concluyó.

Sigue leyendo:

– Estados Unidos encuentra el camino y México sigue perdido con el “Vasco”

– Javier Aguirre cree que va por el camino correcto con la selección mexicana

– Mauricio Pochettino pide respeto para Javier Aguirre y Miguel Herrera

– El presidente de la FMF ofreció sus impresiones del estatus del fútbol mexicano