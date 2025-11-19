Estados Unidos encuentra el camino y México sigue perdido con el “Vasco”

La selección de Estados Unidos le dio un repaso al conjunto uruguayo de Marcelo Bielsa. En el Raymond James Stadium la USMNT goleó 5-1 al combinado “Charrúa”. La selección estadounidense superó a los dos rivales de El Tri en esta Fecha FIFA.

En un duelo con tintes Mundialista (ambas selecciones están clasificadas al Mundial de 2026), Estados Unidos exhibió las costuras de Uruguay. El conjunto de Concacaf fue mucho más preciso en sus ataques en un duelo en el que exigieron a Cristopher Fiermarin.

Con goles de Sebastian Berhalter, Diego Luna, Tanner Tessmann y un doblete de Alex Freeman, Estados Unidos se llevó una nueva victoria que le da un mayor respaldo a Mauricio Pochettino. Lo más resaltante del caso es que la USMNT jugó con futbolistas poco habituales y lograron una contundente victoria ante una de las selecciones mejores armadas de Conmebol.

“No es una cuestión que me sorprenda. Revisé todo el proceso que lleva adelante el actual entrenador (Mauricio Pochettino) y las cosas que pasaron en la cancha, en términos de las dificultades que debíamos enfrentar, las conocíamos“, reconoció Marcelo Bielsa tras la derrota.

Con este triunfo, Estados Unidos ya suma cuatro victorias de sus últimos cinco compromisos. La USMNT pasa por una buena racha desde que derrotó 2-0 a Japón. Los norteamericanos han conseguido victorias frente a Australia 2-1, Paraguay 2-1, Uruguay 5-1 y un empate contra Ecuador 1-1.

México no encuentra el camino

La selección mexicana prácticamente ha jugado contra los mismos rivales a los que ha enfrentado Estados unidos. Pero los resultados del conjunto de Javier Aguirre no han sido positivos. México no gana un partido desde la final de la Copa Oro en julio de 2025. En aquella fecha, El Tri superó 2-1 a Estados Unidos.

Pero tras ese encuentro, México ha sufrido una curva descendente y Estados Unidos todo lo contrario. El conjunto de Javier Aguirre ha jugado seis partidos y no se ha podido llevar ningún triunfo.

Las victorias y el funcionamiento sostienen los procesos y el “Vasco” parece no encontralos. Después de la final de la Copa Oro, México empató 0-0 con Japón, empató 2-2 con Corea del Sur, perdió 0-4 con Colombia, empató 1-1 con Ecuador, empató 0-0 con Uruguay y perdió 1-2 con Paraguay.

Balance de México y Estados Unidos tras la Copa Oro

México: 4 empates y 2 derrotas (4 goles a favor y 9 en contra).

Estados Unidos: 4 victorias, 1 empate y 1 derrota (12 goles a favor y 6 en contra).

Sigue leyendo:

– Diego Luna reconoció que fue fácil elegir a Estados Unidos antes que a México

– México se salva de goleada contra Paraguay gracias a Luis Malagón: 1-2

– México se despide del Mundial Sub-17 con goleada de 0-5 ante Portugal

– Reinaldo Rueda no puede contener las lágrimas tras la eliminación de Honduras del Mundial