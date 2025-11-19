México se salva de goleada contra Paraguay, gracias a Luis Malagón: 1-2

La selección de México no pudo cerrar de peor manera la actividad internacional del 2025 que con una lamentable derrota con Paraguay 1-2 que pudo convertirse en un tropiezo de escándalo de no haber sido por la actuación del portero del América ,Luis Malagón, que por lo menos evito tres goles más.

Es cierto que lo que menos importa es el resultado y que se debe juzgar el rendimiento de la selección dirigida por Javier Aguirre, pero la realidad es que el cuadro mexicano salvó el primer tiempo, en el resto del encuentro fueron víctimas de una mejor exposición futbolística de los guaraníes.

¡No te lo creo! ¡Ni dos minutos pasaron y Paraguay ya vacunó a México otra vez! 😱🔥🇵🇾#HorchatavsTerere pic.twitter.com/jMIrKoUBrs — TUDN USA (@TUDNUSA) November 19, 2025

Para colmo de males, el cuadro mexicano sumó su sexto juego sin ganar, lo cual no logra desde la final de la Copa Oro en julio pasado en que venció a Estados Unidos y a partir de ese momento ha empatado con Japón 0-0 y Corea del Sur 2-2, Ecuador 1-1 y Uruguay 0-0, mientras que ha perdido con Colombia 4-0 y ahora Paraguay 1-2, mostrando de nueva cuenta serias dudas en su funcionamiento.

Aguirre quizá ver esta versión del cuadro mexicano y por eso ordenó siete movimientos con relación al juego contra Uruguay, empezando por la portería en donde ingresó Luis Malagón por el Tala Rangel, Erick Lira por Johan Vázquez, Jesús Orozco por César Montes, Mateo Chávez por Jesús Gallardo, Gilberto Mora por Erick Sánchez, Orbelín Pineda por Roberto Alvarado y Jorge Ruvalcaba por Hirving Lozano.

Estas variantes no hicieron tanta mella en la primera mitad, pero en la segunda mitad, Paraguay logró adelantarse en el marcador cuando en un mano a mano Antonio Sanabria le ganó el toque a la salida de Malagón y el balón terminó en las redes en un balde de agua fría para los mexicanos.

El cuadro mexicano se fue al frente en busca de reaccionar y lo hizo de forma rápida cuando Orbelín Pineda se coló por la banda derecha hasta línea final, donde fue derribado en el minuto 54 para decretar la pena máxima que empató el juego 1-1

¡Gol de México! ¡Penal sobre Orbelín Pineda y Raúl Jiménez aparece con la vieja confiable! 😎🇲🇽🔥#HorchatavsTerere pic.twitter.com/6WbVmAhR3n — TUDN USA (@TUDNUSA) November 19, 2025

Pero el gusto duró poco, pues dos minutos más tarde, en un tira, tira dentro del área mexicana agarraron desubicada a la defensa y al portero Malagón para que Damián Bobadilla rematara a placer en el área en un centro de Matías Galarza para anidar el balón en las redes ante una portería desprotegida.

Las salvadas de Malagón

Al verse abajo en el marcador de nueva cuenta, el técnico de México, Javier Aguirre mandó varios movimientos con lo cual aparecieron en la cancha, Johan Vázquez por el Chiquete Orozco, Kevin Álvarez por Israel Reyes, Jesús Gallardo por Mateo Chávez, Erick Sánchez por Marcel Ruiz, Armando González por Gilberto Mora y Roberto Alvarado por Jorge Ruvalcaba.

Pero en lugar de darle fuerza al funcionamiento de México, permitió que los paraguayos organizarán tres descolgadas que obligaron a Luis Malagón a rifarse el físico para salvar a su portería y de esta forma salvar de una goleada al Tricolor por lo menos con dos goles más.

México cierra el año con resultados adversos, pero sobre todo con y en donde tiene un panorama de aquí al con solo seis partidos confirmados antes del debut el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

¡Gol de Paraguay! ¡México pedía falta sobre Malagón pero el VAR entró en juego y ya lo gana la visita! 👀🔥🇵🇾#HorchatavsTerere pic.twitter.com/C2psPL29Zm — TUDN USA (@TUDNUSA) November 19, 2025

Serán dos contra selecciones centroamericanas ya calificadas al repechaje internacional, seguramente, dos más en marzo en la fecha FIFA contra Portugal y Bélgica, así como otros dos en los días previos al Mundial, donde uno de ellos será contra Argentina.

