México vs. Paraguay: horarios, dónde ver y alineaciones probables del duelo amistoso de El Tri

La selección mexicana tendrá otro duelo de preparación al Mundial de 2026. El conjunto azteca se medirá a Paraguay, selección que tiene asegurado su cupo a la Copa del Mundo. El duelo será desarrollado en Alamodome, San Antonio, Texas, Estados Unidos. México tiene varios duelos sin ganar.

En un estadio con una capacidad de 65,000 espectadores, El Tri tendrá una nueva oportunidad para seguir probando sus piezas de cara a la Copa del Mundo. El conjunto azteca llega a este encuentro con una pequeña racha negativa desde la final de la Copa Oro de 2025.

Luego de conquistar el campeonato ante Estados Unidos, México acumula cinco partidos consecutivos sin ganar. En este tramo El Tri se ha enfrentado a selecciones como Japón (0-0). Corea del Sur (2-2), Colombia (0-4), Ecuador (1-1) y Uruguay (0-0). El conjunto azteca ha medido su nivel con rivales mundialistas.

México se medirá a Paraguay, una selección que cerró muy bien la última fase de las Eliminatorias Sudamericanas. El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro solo perdió uno de sus últimos trece partidos en las clasificatorias al Mundial de 2026. Ya con el boleto en la mano, el estratega argentino ha probado sus piezas contra rivales bien conocidos por El Tri.

Luego del cierre de las eliminatorias, Paraguay se ha enfrentado a Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. La albiroja viene de caer contra el conjunto estadounidense en su último compromiso. Con goles de Giovanni Reyna y Folarin Balogun los norteamericanos superaron al conjunto sudamericano.

En el historial reciente entre estas dos selecciones, México ha salido muy bien parada. En los últimos 6 partidos amistosos entre estos dos conjuntos, El Tri se ha llevado el triunfo en 5 ocasiones. De hecho, la única vez que no ganaron fue en el compromiso más reciente en septiembre de 2022 (0-1 con con de Derlis González).

Por compromisos oficiales, la última vez que México y Paraguay se vieron las caras fue en la Copa América de Venezuela en 2007. En aquella ocasión, la albiroja cayó 0-6 contra México con goles de Gerardo Torrado, Fernando Arce, Cuauhtémoc Blanco, Omar Bravo y un doblete de Nery Castillo.

Horario y dónde ver el partido entre México y Paraguay

Horario en Estados unidos: 22:30 horas ET / 18:30 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: fuboTV, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App, TUDN USA, FOX Deportes y Univision.

Alineación probable de México

Carlos Acevedo, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Jesús Orozco, Jesús Gallardo, Erik Lira, Obed Vargas, Gilberto Mora, Diego Lainez, Armando González y Jorge Ruvalcaba.

Alineación probable de Paraguay

Orlando Gill, Blás Riveros, Junior Alonso, Gustavo Gómez, Juan Cáceres, Diego González, Damián Bobadilla, Diego Gómez, Miguel Almirón, Julio Enciso y Alex Arce.

