El “Tala” Rangel “agradeció” a la afición sus abucheos como portero de México

Raúl “Tala” Rangel, portero de la selección de México, tomó con filosofía la conducta de los aficionados que asistieron el estadio TSM el sábado pasado y donde se convirtió en el blanco de sus abucheos, los cuales fueron agradecidos por el guardameta de las Chivas de Guadalajara como forma de crecimiento.

La actitud de Raúl Rangel contrastó con la de Raúl Jiménez y Edson Álvarez, quienes criticaron y cuestionaron el comportamiento de los aficionados por sus abucheos contra el guardameta de Chivas y contra el técnico de la selección de México, Javier Aguirre, inclusive exigiendo su salida del Tricolor.

El “Tala” por esa razón, minimizó los abucheos y, por el contrario, agradeció dichos reclamos y disgustos de los aficionados reunidos en la casa del Santos Laguna: “Representar a México es lo más grande que hay. Ante Uruguay dimos todo, aprendimos y seguimos creciendo como equipo. Gracias afición”.

El llamado “Tala” pagó los platos rotos de la promoción del juego en Torreón del sábado pasado, porque en todo momento estuvieron promocionando que Carlos Acevedo tendría participación en el juego y al final el cuerpo técnico optó por el guardameta de Chivas sin tomar en cuenta el deseo de la gente de la Comarca Lagunera que quería ver en acción a su portero.

Por esa razón, Raúl Jiménez criticó la actitud de la gente y dijo que por esa razón los hacen jugar en Estados Unidos y Edson Álvarez cuando se dirigían al túnel también desaprobó la actitud de los aficionados al decir que: “Qué lindo es estar en casa, eh. Qué lindo es estar en casa”.

Mientras que el Lobo de Tepeji expuso que: “Lo que deja tristeza es jugar de local y que te abucheen, que ‘fuera Vasco’, que le griten pu.. al portero, eso es lo que deja tristeza, la verdad. Pero así es esto, tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos”



La respuesta del Vasco Aguirre

Obviamente, estos comentarios fueron motivo de críticas y de desacuerdo, empezando por el técnico nacional Javier Aguirre, quien reconoció que quien no este preparado para las críticas no tienen cabida en la selección nacional.

“El que no sepa estar sentado aquí o salir al campo y que no acepte la crítica y que no esté preparado para ser sometido a juicio público no sirve para esto, yo así lo veo; la más fácil para mí es escudarme en pretextos, en arbitrajes, en que los jugadores no me entienden, pero esto da vueltas y la mentira siempre regresa”, expuso el estratega nacional.

Inclusive sobre las críticas y abucheos en su contra, dijo que: “Y estamos en ello con jugadores que tienen un problemilla, por eso la conducta de los jugadores que lleven en sus clubes o fuera del campo de juego, porque soy muy escrupuloso y muy exigente con ello, porque debemos ser ejemplares para nuestra afición, debemos representarlos y debemos dar ejemplo”, concluyó.

