Raúl Jiménez se enoja con la afición mexicana por abucheos al Tricolor

Raúl Jiménez, delantero de la selección de México, reaccionó con coraje y desilusión frente al comportamiento de la afición mexicana durante y después del empate con Uruguay en el estadio TSM y justificó que por esta causa se programen más partidos del Tricolor en Estados Unidos.

Jiménez no aguantó que durante el partido la afición de Santos Laguna se metiera en todo momento con Raúl “Tala” Rangel, quien apareció de titular bajo los tres postes del Tricolor cuando esperaban que el titular fuera Carlos Acevedo, que defiende los colores de los Guerreros de Santos Laguna.

Pero eso solo fue el inicio de la gota que derramó el vaso, pues al constatar los abucheos de que fueron objeto por parte de los aficionados laguneros que se enojaron por el empate 0-0 y sobre todo por el estilo que utiliza Javier Aguirre que no termina por convencer a los seguidores de la selección de México.

Raúl Jiménez frente a la conducta de los aficionados no se detuvo ante nada y después de escuchar los reclamos, burlas y provocaciones de los seguidores de la selección de México expuso que por este tipo de manifestaciones y reclamos es porque se programan más juegos en Estados Unidos

“Lo que deja tristeza es jugar de local y que te abucheen, que “fuera Vasco”, que le griten puto al portero. Eso es lo que deja tristeza, la verdad, pero bueno, así es esto, tal vez por eso siempre nos llevan a Estados Unidos, hay que seguir adelante, trabajar.”, expuso el llamado Lobo de Tepeji.

Jiménez reconoció que cuando se juega mal saben quedarse callados, pero después de ver y constatar que los aficionados que asistieron al estadio Territorio Santos Modelo (TSM) desde el primer minuto de juego empezaron a meterse con el portero Raúl “Tala” Rangel se empezó a generalizar entre los jugadores un ambiente de inconformidad por estas acciones.

El delantero del Fulham dijo que: “Es entendible que quieran ver al portero de su equipo Carlos Acevedo, pero en la selección no se trata de un jugador, sino de una selección, sino de la lucha por México, de los colores del Tricolor”.

El delantero del Fulham también dijo que están preparándose lo mejor posible para encarar una competencia histórica en donde este tipo de partidos como contra Uruguay sirven de mucho: “Creo que lo hicimos bien, tuvimos ahí nuestras oportunidades, pero bueno, desafortunadamente no estuvimos tan finos a la hora de definir”, dijo el atacante del Tricolor, que espera que en el tiempo que resta para el Mundial encuentren su mejor nivel.

Raúl negó que tengan la piel muy delgada y, por el contrario, expuso que están abiertos a las críticas, más no a las provocaciones, ataques, insultos como ahora en Torreón y que quizá por eso es preferible jugar en Estados Unidos.

El público también gritó el “Fuera Vasco”

Quizá por los cinco partidos sin ganar y por el bajo rendimiento de la selección de México es que al finalizar el juego contra Uruguay, los casi 35 mil aficionados que asistieron al Estadio TSM pidieron la cabeza del técnico Javier Aguirre al ritmo de “Fuera Vasco, fuera Vasco”.

Obviamente, la derrota con Colombia 4-0 y los empates con Japón 0-0, Corea del Sur 2-2, Ecuador 1-1 y Uruguay 0-0, están generando un ambiente negativo en la preparación del Tricolor cuando quedan siete meses para el Mundial 2026.

