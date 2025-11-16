César Montes y Maximiliano Araujo se retaron a cabezazos en una jugada de penal

César Montes, defensa de la selección de México y Maximiliano Araujo, delantero del seleccionado de Uruguay, estuvieron a punto de provocar una gran bronca entre ambas escuadras en el duelo de preparación en el estadio TSM debido a una jugada de un penal no marcado contra el Tricolor.

De pronto Montes, en una acción contra Araujo, exdelantero del Toluca, en donde el mexicano comete penalti al charrúa, pero que no fue marcado por el silbante panameño Fernando Javier Morón, generó que el zaguero azteca del Lokomotiv se le fuera encima para reclamarle una simulación en la jugada.

Esto derivó en una airada reclamación de Araujo que molestó a Montes para encararse frente a frente y darse una serie de tallones de cabeza enfrente de sí, así como de algunos empujones que generó que el silbante los amonestara a ambos jugadores y que las bancas de las dos selecciones se vaciaran.

Pero la acción no quedó ahí, pues de pronto Johan Vázquez buscó calmar a Araujo jalándolo hacia un costado, mientras que los uruguayos Rodrigo Aguirre y José María Jiménez se le fueran encima al árbitro panameño para reclamarle la jugada y la provocación del mexicano.

Pero el árbitro centroamericano no se amilanó y de pronto, ante los insistentes reclamos del Búfalo Aguirre del América, se detuvo en su carrera para mostrarle la amarilla, con lo cual el delantero charrúa se calmó en forma instantánea para no ganarse la expulsión.

Esa acción fue una de las múltiples faltas que se cometieron durante el tiempo regular, sobre todo por la intensidad acostumbrada de los uruguayos y que los mexicanos tampoco se quedaron con los brazos cruzados, sobre todo después de las entradas de pocos amigos de los charrúas.

Entrada de pocos amigos sobre Gilberto Mora

Durante el juego también se generó una entrada de pocos amigos sobre Gilberto Mora al minuto 58, cuando Nahitan Nandez, compañero de Julián Quiñones en el Al Qadisiya de Arabia Saudita, se le fue en una plancha sobre la pantorrilla de Gilberto Mora que pudo sacar la pierna y no sufrir una dura lesión.

El árbitro Morón ahí empezó a mostrar su falta de personalidad y capacidad al mostrar solo tarjeta amarilla, cuando la acciona ameritaba por lo menos ser revisada en el VAR, pues fue una entrada con excesivo uso de la fuerza.

Este tipo de acciones junto con la tibieza del silbante estuvieron a punto de degenerar en un enfrentamiento entre ambos equipos de altas consecuencias, sobre todo después del citado duelo de cabezazos entre Montes y Araujo.

