México vs. Uruguay: horarios, dónde ver y alineaciones probables del duelo amistoso de El Tri

La selección mexicana continua su preparación de cara al Mundial de 2026. El conjunto de Javier Aguirre enfrentará a otra selección mundialista. El Tri recibirá a Uruguay en el Estadio Corona de Torreón.

México y Uruguay son dos selecciones que frecuentemente se miden en duelos amistosos y oficiales. Ambas selecciones se han cruzado desde 1962 en 14 duelos oficiales. Los registros son de 4 victorias para cada lado y 6 empates.

Sin embargo, los “Charrúas” han dominado a México en los últimos duelos, muchos de ellos amistosos. De los últimos 6 partidos, Uruguay se ha llevado la victoria en 5 compromisos: 0-1 en el Mundial de 2010; 0-1 en la Copa América de 2011; goleadas 1-4, 0-3 y 0-4 en amistosos internaciones desarrollados en 2018, 2022 y 2024 respectivamente.

La única vez que México pudo vencer a Uruguay en los últimos 10 años fue en la Copa América centenario de 2016. En un duelo por la fase de grupos, El Tri derrotó 1-3 a los “Charrúas”. Marcelo Bielsa está consciente de las características del conjunto azteca y no los mide por los antecedentes más recientes.

“No puedo decir mucho respecto al ranking y los puntos porque ignoro el efecto que puede tener en ese sentido. Sí puedo decir que México es un equipo ofensivo, pretencioso, protagonista y ambicioso, y nosotros tratamos de tener esos mismos rasgos. Si el juego se da de acuerdo al estilo de los dos equipos será dinámico y atractivo”, dijo el seleccionador de Uruguay.

Javier Aguirre seguirá probando piezas de cara a la Copa del Mundo de 2026. Pero el “Vasco” no puede desestimar el valor de un triunfo en esta Fecha FIFA. El Tri no gana un partido desde la final de la Copa Oro en julio de este año: 0-0 vs. Japón; 2-2 vs. Corea del Sur; 0-4 vs. Colombia y 1-1 vs. Ecuador.

Horario y dónde ver el partido entre México y Uruguay

Horario en Estados unidos: 18:00 horas ET / 14:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: fuboTV, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App, TUDN USA, FOX Deportes y Univision.

Alineación probable de México

Luis Malagón,Kevin Álvarez, César Montes, Johan Vasquez, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Erick Sánchez, Orberlin Pineda, Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado.

Alineación probable de Uruguay

Sergio Rochet, Nahitan Nandez, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, Mathias Olivera, Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás de la Cruz, Maximiliano Araujo Brian Rodríguez y Giorgian De Arrascaeta.

Sigue leyendo:

– El Vasco Aguirre y algunos polémicos detalles sobre la selección de México

– Gerardo Martino espera que México tenga un mejor Mundial que el de Qatar

– México elimina a Argentina del Mundial sub 17 y se mete a octavos

– México llevará al Mundial de 2026 a una de las peores generaciones, según Martinoli