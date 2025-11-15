México y Uruguay quedan a deber en caliente empate: 0-0

La selección de México sumó su quinto partido sin ganar en forma consecutiva al empatar 0-0 con Uruguay en un caliente duelo en el estadio TSM y en donde ambos equipos quedaron a deber en la cuestión futbolística y que además estuvo a punto de terminar en forma belicosa.

La última victoria de México fue en la pasada Copa Oro cuando doblegaron a Estados Unidos 1-2 en la final de la Copa Oro, ya que después ha registrado empates con Japón 0-0, Corea del Sur 2-2, Ecuador 0-0 y Uruguay 0-0, así como una derrota con Colombia 0-4.

Lo que se perdió Mora🤯



Gilberto recibe en el área y en su intento por definir con elegancia, su disparo no lleva dirección de portería uruguaya⚽️🔥



📹@diego_sancho24#TaquizaVsAsado por @VIX, @Univision y TUDN pic.twitter.com/C9zNV3IfdO — TUDN USA (@TUDNUSA) November 16, 2025

Los resultados de la oncena nacional mexicana dirigida por Javier Aguirre empiezan a generar resquemor, pues más allá de que son partidos de preparación para el debut mundialista el próximo 11 de junio en la inauguración del estadio Azteca en el primer duelo del Mundial 2026, el hecho de no sumar victorias va deteriorando la confianza en si mismos y de los aficionados.

En este partido tampoco fue la excepción, pues aunque mejoraron en relación con aquel juego contra Colombia, donde los cafeteros les pasaron por encima materialmente, la realidad es que el equipo mexicano se sigue mostrando con chispazos de buen fútbol, pero sin poder mantener un ritmo parejo.

Ahora con una alineación con cinco variantes en relación con su último duelo contra Ecuador en donde aparecieron Mateo Chávez, Luis Romo, Erik Lira, Germán Berterame y Julián Quiñones, ahora el técnico Javier Aguirre decidió enviar a Jesús Gallardo, Edson Álvarez Marcel Ruiz, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez, con la finalidad de poder potenciar a la oncena mexicana.

Pero realmente no hubo tanta diferencia y menos ante un equipo uruguayo que sin tener a sus principales figuras como Federico Valverde, Darwin Núñez, Sergio Rochet, o el propio Nicolás De La Cruz, no desmerecieron en el partido y en todo momento fueron un adversario complicado para el cuadro mexicano.

Con las variantes en ambas oncenas, se enfrascaron en un duelo sin dar, ni pedir cuartel, más caracterizado por la fuerza que por el buen fútbol, al grado de que hasta la segunda mitad es donde apareció la magia del lado mexicano con la presencia del jovencito Gilberto Mora que le dio frescura al estilo de los mexicanos para empezar a presionar la meta defendida por Santiago Mele.

México quiso mantener la presión en la segunda mitad, sobre todo con algunos chispazos del jovencito Gilberto Mora, pero al final las opciones de gol no pudieron ser cristalizadas y el duelo empezó a bajar de intensidad en los minutos finales.

¡Esa era roja clarísima! 😡‼️



Tremenda plancha de Nández sobre Gilberto Mora ❌



📲📺¡Disfruta de todos los partidos de la Selección Mexicana en VIX! 🟠 #tacosvsAsado pic.twitter.com/sWuHBDTyKW — TUDN USA (@TUDNUSA) November 16, 2025

La tensión del resultado de México fue creciendo y de esta forma, en los minutos finales, la intensidad fue subiendo de tono para que César Montes y Maximiliano Araujo estuvieran a punto de liarse a golpes por una falta que el uruguayo creyó que era pena máxima y el mexicano se le fue encima para reclamarle lo que creyó fue una simulación.

'Chucky' no puede más 🤕



Hirving Lozano presentó molestias musculares y tuvo que salir del México vs Uruguay ⚽️🇲🇽



📹@diego_sancho24#TaquizaVsAsado por @VIX, @Univision y TUDN pic.twitter.com/wAfkgVhHm4 — TUDN USA (@TUDNUSA) November 16, 2025

Entonces las dos bancas se vaciaron, pero terminó prevaleciendo la cordura en un duelo muy intenso y que sirvió de un buen examen para ambas escuadras rumbo al Mundial, pero más para México, pues los charrúas siempre han sido un hueso duro de roer.

Ahora México volverá a tener actividad este martes contra Paraguay para cerrar el año 2025 y después a principios de año fuera del calendario de la FIFA en dos fechas de microciclos para observar jugadores y enfrentar a equipos de Primera División en una corta gira por Sudamérica y después volver hasta marzo en la penúltima fecha FIFA antes del Mundial.

