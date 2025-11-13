Leyenda del fútbol inglés respalda la carrera de Raúl Jiménez

Raúl Jiménez es uno de los representantes de México en la exigente Premier League. A pesar de que sus números no son tan sobresalientes, Gary Lineker destacó la superación del exjugador del América. Lineker también tuvo buenas palabras sobre Javier Hernández.

Raúl Jiménez está desde 2018 en la Premier League, uno de los mejores torneos del fútbol mundial. El delantero mexicano ha defendido los colores del Wolverhampton y el Fulham.

Los números de Jiménez no son comparables con el de grandes goleadores del fútbol inglés como Erling Halaand. Sin embargo, el azteca se ha ganado el respeto de Gary Lineker por su resiliente carrera.

“Sí, es increíble que ha vuelto tan bueno, es un delantero que me gusta mucho porque marca goles, trabaja mucho, es un muy bueno en el juego y todo el mundo en Inglaterra. Los ingleses tenían miedo con la lesión porque fue muy grave, pero ha vuelto al campo muy bueno. Tenemos mucho respeto por Raúl en Inglaterra”, dijo el goleador del Mundial de 1986.

La lesión a la que hace referencia Lineker fue el 29 de noviembre de 2020. En esta fecha, Raúl Jiménez sufrió una fractura de cráneo tras disputar un balón dividido dentro del área con David Luiz. El atacante mexicano fue sometido quirúrgicamente y estuvo fuera de las canchas durante 9 meses.

Hasta ahora Raúl Jiménez ha disputado 251 partidos en la Premier League. El atacante mexicano marcó 57 goles con el Wolverhampton Wanderes y hasta ahora ha marcado 23 tantos con el Fulham.

Lineker también recordó a Chicharito

El exjugador del Leicester también tuvo palabras positivas al describir a Javier Hernández. Lineker calificó a Chicharito como un gran goleador. “Javier Hernández en Inglaterra se entiende muy bien Manchester United, es un buen goleador, buena gente, claramente, también tiene mucho respeto para él”, agregó.

Javier Hernández jugó para dos clubes en la Premier League. Con la camiseta del Manchester United, Chicharito marcó 59 goles y concedió 16 asistencias; con el West Ham United, Hernández anotó otros 17 goles para un total de 76 goles.

