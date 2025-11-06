El canadiense Jonathan David superó a Raúl Jiménez como el mejor de la Concacaf en 2025

Jonathan David, delantero de la selección de Canadá y del Lille de Francia, fue elegido como el mejor jugador de la Concacaf en 2005, gracias a sus actuaciones con el equipo frances en la Liga de Campeones y en la UEFA Champions League

De esta forma, David se consagra como ganador de esta votación en la que superó a los seleccionados de México y Estados Unidos, Raúl Jiménez y Malik Tillman, quienes estaban entre los candidatos a ganar el premio que dejó vacante Alphonso Davies.

He has been unstoppable 🤩



Jonathan David is the 2024/25 Concacaf Men’s Player of the Year 🇨🇦 pic.twitter.com/ZQHgh6TehD — Concacaf (@Concacaf) November 6, 2025

David fue quien obtuvo mayoría de votos entre los entrenadores de selecciones de Concacaf, los capitanes de las selecciones, así como los representantes de medios de comunicación y aficionados.

A la par de David, fue elegida la mediocampista haitiana Melchie Dumornay, como la mejor jugadora del año por su rendimiento en el equipo francés Olympique Lyonnais, demostrando su evolución en el balompié femenino.

Respecto a las designaciones, el presidente del organismo rector del fútbol de la zona, Víctor Montagliani, expuso que: “En nombre de toda la familia de la Concacaf, quiero felicitar a Jonathan y Melchie por haber sido nombrados Jugadores del Año de Concacaf.

Sus logros durante la última temporada, tanto a nivel de clubes como con sus selecciones, representando a sus países y a nuestra región en varias competencias importantes, fueron verdaderamente inspiradores”, dijo el presidente de la Concacaf”, precisó.

El funcionario destacó también que: “Esperamos verlos seguir marcando diferencia mientras nos acercamos a un año clave, con una Copa Mundial organizada en nuestra región y los partidos de la clasificatoria Concacaf W rumbo a la Copa Mundial Femenina 2027″.

David, quien actualmente juega en la Juventus de Italia, es el segundo futbolista de Canadá elegido jugador del año de la CONCACAF, uniéndose a Alphonso Davies, quien fue galardonado en 2021 y 2022 y en donde en la mitad del 2025 todavía militó en el fútbol francés antes de ser transferido al Juventus de Italia.

El delantero de 25 años a lo largo de su trayectoria es el máximo goleador de la selección de Canadá con 37 tantos en 71 partidos, desde su debut en 2018, mientras que a nivel de clubes anotó siete goles con el Lille en la UEFA Champions League y se convirtió en el máximo anotador histórico del club francés en competencias europeas.

Felicitación de Canadá

Your 2024/25 @Concacaf Men’s Player of the Year: Jonathan David 🇨🇦



David becomes the 2nd ever Canadian to take home the award after a stellar campaign for club and country. For #CANMNT, David scored 8 goals and contributed 4 assists across the award’s qualifying period (August… pic.twitter.com/aEhpj7wf8h — CANMNT (@CANMNT_Official) November 6, 2025

La distinción para Jonathan David fue motivo de felicitación de la selección de Canadá en la cuenta oficial de la red social de X: “David se convierte en el segundo canadiense en ganar el premio tras una campaña estelar con su club y su selección. Su victoria asegura el tercer premio al Jugador del Año de la Concacaf en 4 años para jugadores canadienses. ¡Felicidades, Jonny!”.

