Raúl Jiménez da asistencia en goleada del Fulham ante Wolverhampton

Raúl Jiménez contribuyó en gran forma con una asistencia en la goleada 3-0 del Fulham sobre el Wolverhampton este sábado.

El futbolista mexicano disputó 72 minutos y recibió una gran ovación en el Craven Cottage, casa del equipo donde destacó en la Premier League y que aún lo recuerda con mucho cariño.

Jiménez fue clave en la jugada del primer gol con un pase a gol en el minuto 9 para que Ryan Sessegnon abriera el marcador.

El mexicano cortó un balón en el mediocampo y con solo un toque dejó habilitado al inglés para su segundo tanto de la temporada.

Raúl Jiménez llegó a 1 gol y 1 asistencia en lo que va de temporada tras nueve partidos disputados.

El Wolverhampton se quedó con un jugador menos tras la expulsión de Agbadou en el minuto 36 y jugó el resto del partido en inferioridad numérica.

Fulham liquida y sale de puestos del descenso

El conjunto del Fulham supo definir el partido en el segundo tiempo con un gol del galés Harry Wilson y luego aprovecharon un autogol del colombiano Yerson Mosquera para sumar tres puntos.

El club de Raúl Jiménez sale de los puestos cerca del descenso y sube al lugar 14 con 11 unidades en 10 partidos.

Su próximo partido será como visitante ante el Everton en el Hill Dickinson por la Premier League.

Arsenal sigue primero con victoria ante Burnley

Una victoria sin problemas del Arsenal sobre el Burnley (0-2), con tantos de Declan Rice y de Viktor Gyökeres, fortaleció al equipo de Mikel Arteta en el liderato de la Premier League, que ocupa con siete puntos de diferencia sobre el Bournemouth -y un partido más-.

El Arsenal demostró que en estos momentos es, sin duda, uno de los equipos más en forma de Europa.

Con los tres puntos que sumó ante el Burnley, acumula nueve victorias consecutivas en todas las competiciones; además, en todo el mes de octubre, no ha encajado goles y tampoco ha cedido puntos.

