Guillermo Almada responde a las críticas en el fútbol español

El entrenador uruguayo del Real Valladolid, Guillermo Almada, ha asegurado este sábado que no teme por su posible salida del club español porque vive por el equipo las 24 horas del día, se desvive por los jugadores y cree firmemente en el proyecto.

“Cuando tenga una duda, me iré, pero sigo creyendo en este reciente proyecto, que todos quieren que vaya rápido, pero la realidad es que somos entrenadores, no magos, y llegaron muchos jugadores nuevos, algunos de ellos, desfasados, y se necesita tiempo para encauzar todo“, ha explicado en la rueda de prensa previa al partido del lunes frente al Granada.

Además ha apuntado que se siente “respaldado” tanto por los jugadores, como por el director deportivo, Víctor Orta, como por la propiedad y, tras la eliminación de la Copa del Rey, a manos de un equipo de categoría 3ª RFEF, la quinta categoría del fútbol español, se ha hecho “autocrítica” para que esa “vergüenza” no se vuelva a repetir.

🎙️ RUEDA DE PRENSA

“Tenemos que reencontrarnos con la victoria en casa por la vía que sea”.

⬇ Escucha el resto de la rueda de prensa de Guillermo Almada ⬇https://t.co/vyqOfuq1Lr pic.twitter.com/RKZZrdCRJc — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) November 1, 2025

Según ha comentado, volvió a ver este partido y no se perdió “ni por falta de actitud ni de ganas”, sino porque se equivocaron en los caminos futbolísticos: “No tuvimos la claridad deseada, y la derrota nos golpeó a todos y sentimos un poco de vergüenza por lo que le transmitimos a nuestra gente“, ha confesado.

“Esperamos que no se repitan estas malas actuaciones, que superemos esos problemas para definir y recuperemos lo bueno que hemos tenido. Ha de ser solo un mal partido, que nos debe dejar enseñanzas para lo que va a venir“, ha advertido.

Y ha insistido en que “la plantilla entrena muy bien, hay una buena convivencia, son jugadores sanos, y muchas más cosas positivas“, de ahí que esté convencido de que “más tarde, o más temprano”, van a dar “esas alegrías que merece la afición”.

Este lunes, ante el Granada, tienen la oportunidad de resarcirse, de recuperar su mejor imagen y obtener resultados, ante un rival que no les va a poner las cosas fáciles “porque es un buen equipo, con buenos jugadores y buen desempeño, al que no le han favorecido los resultados”, ha dicho.

Para esta cita, no podrá contar con Jaouab, que sufre molestias en la ingle, ni con Garri y Mario Domínguez, también lesionados, ni con Marcos André, que deberá cumplir sanción tras la doble amarilla que vio ante el Deportivo.

Aunque ha habido jugadores que han sufrido un virus estomacal durante la semana, todos estarán a disposición del técnico uruguayo, aunque se esperará hasta mañana para ver la evolución de cada uno y sacar el mejor once inicial con el que lograr la victoria.

También será importante “conseguir la regularidad en un plantel tan joven”, y trabajar en el manejo de las emociones, sobre todo, al enfrentarse a un Granada al que tampoco le ha acompañado la fortuna y que, por tanto, deberá lidiar con ese aspecto psicológico, al igual que los vallisoletanos.

“El Granada tiene buenos delanteros, despliega un fútbol rápido, con mucha actuación por las bandas, pero nuestros principales rivales somos nosotros. Tenemos que efectivizar lo bueno que tenemos para tratar de ganarle, sorteando la oposición que proponga”, ha concluido.

Sigue leyendo:

– Guillermo Almada vuelve a la carga en España

– Guillermo Almada se habría ido del Pachuca por un “malentendido”

– Hirving Lozano se mete entre los mejores pagados de la MLS

– Los Pumas de la UNAM ya visualizan al reemplazo de Efraín Juárez