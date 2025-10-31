Hirving Lozano se mete entre los mejores pagados de la MLS

El fútbol de Estados Unidos cada vez cuentan con más estrellas. La Major League Soccer entrega jugosos contratos a sus jugadores franquicias. Lionel Messi sigue siendo el futbolista mejor pagado del torneo. Hirving Lozano se coló entre los cinco mejores.

Curiosamente, la tabla de “millonarios” en la Major League Soccer está muy bien repartida. Siete clubes metieron a un representante en la lista de los diez jugadores mejores pagados del torneo. El Inter Miami es el único club que tiene a más de un jugador en la lista.

El torneo estadounidense está muy bien consolidado. Además de los salarios netos de los jugadores, los acuerdos de patrocinio representan un porcentaje importante en la cifra final de los futbolistas.

Hirving Lozano está en el puesto cinco del ranking. El delantero mexicano, futbolista de San Diego FC, tiene un salario base de $6 millones de dólares. Con las compensaciones externas ya agregados de su contrato, el salario anual del “Chucky” que en $7.6 millones de dólares.

Esta cifra queda muy lejos de la cima. El líder sigue siendo Lionel Messi. El futbolista argentino tiene un salario base de $12 millones de dólares con el Inter Miami. Al agregar las compensaciones, Messi percibiría $20.4 millones de dólares al año.

Los 10 jugadores mejores pagados de la MLS

Hany Mukhtar – Nashville SC ($5.3 millones de dólares).

Jonathan Bamba – Chicago Fire ($5.6 millones de dólares).

Riqui Puig – LA Galaxy ($5.8 millones de dólares).

Jordi Alba – Inter Miami ($6.0 millones de dólares).

Emil Forsberg – New York Red Bulls ($6.0 millones de dólares).

Hirving “Chucky” Lozano – San Diego FC ($7.6 millones de dólares).

Miguel Almirón – Atlanta United ($7.9 millones de dólares).

Sergio Busquets – Inter Miami ($8.8 millones de dólares).

Son Heung-min – LAFC ($11.2 millones de dólares).

Lionel Messi – Inter Miami ($20.4 millones de dólares).

Sigue leyendo:

– Messi renovado: los datos más resaltantes del argentino en la MLS

– Gerardo Martino vuelve al radar de la MLS

– Hirving Lozano reconoce que México fracasó en el Mundial de Qatar 2022

– Rafa Márquez no ocultó su admiración sobre Lionel Messi