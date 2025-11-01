Santiago Giménez, detalles de su sequía goleadora

Santiago Giménez es uno de los delanteros de mayor proyección del fútbol mexicano. Con 24 años, el “Bebote” logró que un club como el Milan se interesara en sus servicios. Sin embargo, Giménez no ha podido sobresalir en el conjunto Rossoneri. Una gran sequía goleadora afecta al exjugador de Cruz Azul.

El delantero de la selección mexicana tenía grandes expectativas en Italia. Sus primeros partidos con el Milan fueron correctos, pero cabe destacar que estaba en un club que no logró grandes objetivos en el cierre de la temporada 2024-2025.

🇲🇽 Santiago Gimenez in training today pic.twitter.com/N79KutlJ3m — Milan Posts (@MilanPosts) October 20, 2025

Se esperaba que el rendimiento de Santiago Giménez mejorara en la temporada 2025-2026 al tomar en cuenta que realizó toda la pretemporada con el club. Pero el azteca sufre una baja considerable en su rendimiento.

La sequía goleadora de Giménez

Santiago Giménez no marca un gol con el Milan desde el 23 de septiembre. En esta fecha el mexicano le anotó un tanto al Lecce en un partido por la Copa de Italia. Pero en un torneo largo como la Serie A, el “Bebote” no ha podido destaparse.

“Santi” ha visto acción en todos los partidos del Milan por la Serie A. En ninguno de los partidos Giménez ha podido anotar. El conjunto Rossoneri se ha enfrentado al Cremonese, Lecce, Bolonia, Udinese, Napoli, Juventus, Fiorentina, Pisa y Atalanta. En 627 minutos dentro del campo, el azteca no ha podido anotar.

Los delanteros viven del gol, pero Massimiliano Allegri no se guía por esta frase hecha. El entrenador del Milan ha sido uno de los principales defensores del trabajo de Giménez. El mexicano está cumpliendo con parte de las labores exigidas por su entrenador. Allegri no ha dejado en el banquillo al azteca en ninguno de los partidos y esto demuestra, de cierto modo, la confianza y la satisfacción por su trabajo dentro del engramado.

“Para un delantero es fácil romper el empate; todo puede cambiar en un instante. Para mí, lo está haciendo bien y está ayudando al equipo. Un jugador es bueno o no, y un partido no cambia la opinión. Santi es bueno, siempre ha marcado goles, y también los marcará con el Milan”, dijo Allegri antes del partido contra el Atalanta.

Santiago Giménez tiene un contrato vigente con el Milan hasta junio de 2029. El valor de la ficha del mexicano ronda los $30 millones de dólares según Transfermarkt. Es prioritario que el “Bebote” retome su confianza a menos de un año de la Copa del Mundo de 2026.

