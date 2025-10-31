La Concacaf definió las fechas para la final de la Copa Centroamericana

La Concacaf definió las fechas y horarios de la Copa Centroamericana entre el Alajuelense de Costa Rica y el Xelajú de Guatemala, después de que ambos equipos dejaron en el camino a los equipos hondureños Olimpia y Real España, en donde el cuadro tico buscará su tercer título consecutivo.

El primer duelo será en terreno costarricense en donde los guatemaltecos lucharán por poner su nombre en la historia de esta competencia al luchar por su primer campeonato en la historia de esta competencia y que se jugará el miércoles 26 de noviembre en el estadio Alejandro Morera Soto de la ciudad de Alajuela, Costa Rica.

¡Revive la tanda de penales del partido entre Olimpia y Alajuelense! 📹 pic.twitter.com/OReM9zDMrB — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 31, 2025

Mientras que el duelo definitivo se jugará en el estadio Cementos Progreso en la capital de Guatemala el miércoles 3 de diciembre en donde el Club Xelajú intentará romper la racha exitosa de los ticos en una empresa que luce complicada, pero no imposible, sobre todo por la gran motivación que tienen los chivos.

El camino del Xelajú

En el caso del Xelajú dejó en el camino al complicado Real CD España de Honduras 2-1 en una dramática tanda de penales, después de que ambos equipos terminaron el tiempo reglamentario con un empate 1-1, en donde los hondureños se pusieron en ventaja en el minuto 50 con gol de Daniel Aparicio que obligó a los locales chapines a rifársela hasta encontrar el empate en una agonía desesperante hasta que Juan Cardona en el minuto 90+6 logró mandar el encuentro a la serie de penales para definir a uno de los finalistas.

📹 Resumen del partido



Olimpia 🆚 Alajuelense pic.twitter.com/9yfUQVRxDf — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 31, 2025

En los tiros de castigo, anotaron por el Xelajú, Ludwin Reyes y Fredy Góndola, mientras que por los hondureños solo pudo convertir con éxito su disparo Devron García para lograr la histórica victoria, producto de un balance exitoso en el torneo con tres victorias y una sola derrota.

El panorama del Alajuelense

Mientras que Alajuelense arribó a su tercera final consecutiva gracias a la victoria en penales 3-0 sobre el Olimpia de Honduras después de que en el tiempo reglamentario empataron 1-1 en un cerrado duelo donde la escuadra catracha se fue adelante en el marcador en el minuto 37 con gol de Jorge Benguché en asistencia de taconcito de Jerry Bengtson.

🎥 Los momentos clave del partido:



Club Xelajú 🆚 Real España pic.twitter.com/acekQQwFHT — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 30, 2025

Alajuelense reaccionó con gran insistencia en el tiempo complementario cuando los comandados por Óscar “Machito” Ramírez, aumentaron el ritmo y apostaron por un juego ofensivo, permitiendo que Anthony Hernández, figura del partido, logró el empate al minuto 71 con un potente disparo dentro del área que superó al arquero Édrick Menjívar.

Después el partido fue muy peleado hasta llegar a la definición de los tiros de castigo en donde los costarricenses se impusieron 3-0 con tiros acertados por Alexis Gamboa, Ronald Matarrita y Guillermo Villalobos, mientras que fallaron por el cuadro local Carlos Sánchez, Kevin López y Jorge Benguché, sellando su trágico destino.

XELAJÚ LO GANA EN PENALES 🐑 pic.twitter.com/cyOYfiZAFs — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 30, 2025

