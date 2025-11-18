México se despide del Mundial con una goleada 0-5 ante Portugal

México afrontó su tercer quinto partido en el Mundial Sub-17 de Qatar en el Aspira Academy Pitch 3. El Tri se enfrentó a Portugal, una de las favoritas del torneo. El conjunto de Carlos Cariño fue goleado 0-5. El partido fue condicionado por las expulsión de José Navarro.

La selección mexicana tuvo un partido complejo desde el principio. Portugal, como era de esperarse, tomó la iniciativa del partido y controló por completo la primera mitad. El conjunto europeo se quedó con la pelota el 71% del tiempo del primer tiempo.

A pesar de que la cancha estuvo inclinada por los portugueses, el conjunto dirigido por Manuel Albino solo concretó un remate al arco. Este disparo entre los tres palos fue el gol de penal de Rafael Quintas al minuto 15 del primer tiempo.

El duelo ya se había complicado con el resultado en contra, pero al minuto 35 terminó de inclinarse mucho más la cancha por la expulsión de José Navarro. El defensor mexicano se vio involucrado en un codazo dentro de área en ataque. El juez principal consideró que fue intencional y le sacó la tarjeta roja directa a Navarro en su debut.

Segunda mitad contra las cuerdas

El conjunto azteca, con más corazón que juego, buscó adelantar sus líneas para intentar el empate. Sin embargo, la desventaja numérica terminó de influir en la forma en la que el conjunto de Carlos Cariño asumió la segunda parte del compromiso.

Solo bastaron dos minutos de la segunda mitad para que Portugal aumentara su ventaja. Tras un pase entre líneas de Zeega, Anísio Cabral regateó al arquero y puso el 0-2 en el marcador.

El conjunto dirigido Carlos Cariño realizó varios cambios para intentar descontar la ventaja. Máximo Reyes y Lucca Vuoso ingresaron al partido para intentar conseguir el descuento en el marcador. Aún quedaban 30 minutos en el compromiso, pero el desgaste físico era evidente dentro del conjunto azteca.

A pesar de la desventaja numérica dentro de la cancha, y en el marcador, el conjunto de Cariño adelantó líneas e intentó avanzar con más hombres en ataque. Por momentos Portugal se sintió incómoda dentro del campo y el gol de descuento estaba por caer. Pero en 4 minutos se sepultaron las esperanzas del conjunto azteca con los goles de Zeega, al minuto 81, Miguel Figueiredo al minuto 83 y Yoan Pereira al minuto 85.

Tres minutos después del 0-5, México recibiría otra tarjeta roja. Santiago López fue expulsado del partido luego de salir fuera del área y llegar tarde al contacto con el balón al intentar impedir un nuevo mano a mano del conjunto europeo. De esta forma México se despide de la Copa del Mundo con una goleada. El Tri se afrontó un partido completamente desdibujado. La expulsión en el primer tiempo condicionó el destino del conjunto azteca en este Mundial.

