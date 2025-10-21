Diego Luna reconoció que fue fácil elegir a Estados Unidos antes que a México

México y Estados Unidos se han disputados futbolistas a lo largo de la historia. La USMNT ha logrado quedarse con varios talentos de ascendencia mexicana. Diego Luna fue una de las victorias del fútbol estadounidense. El jugador del Real Salt Lake explicó las razones por las que le dio la espalda a la selección mexicana.

En septiembre de 2003, Diego Luna nació en Sunnyvale, California. El mediocampista ofensivo tiene ascendencia mexicana, pero todo su desarrollo en el deporte fue en Estados Unidos. En una entrevista con TNT Sports, Luna reveló detalles de su vida.

“Mis padres son de Michoacán, México. Nací aquí en Estados Unidos, en California. Crecí con ascendencia mexicana. Pero, al mismo tiempo, crecí en Estados Unidos y he vivido aquí toda mi vida”, dijo el futbolista del Real Salt Lake.

Estados Unidos sobre México

El mediocampista de 22 años fue cuestionado sobre sus razones de elegir defender los colores de Estados Unidos. Diego Luna explicó que, aunque no se avergüenza de ser mexicano ni le dio la espalda a la nación de sus padres, el país norteamericano le dio “todo”.

“Para mí, es fácil elegir jugar para Estados Unidos porque Estados Unidos me lo ha dado todo. Me ha dado todas las oportunidades y la oportunidad de estar aquí. Pero eso no significa que me avergüence de ser mexicano ni que no quisiera jugar para México ni nada de eso. Simplemente hay que tomar una decisión, y así lo siento”, explicó.

Diego Luna jugó con las selecciones sub-20 y sub-23 de la USMNT. En enero de 2024 Gregg Berhalter convocó a Diego Luna para la selección mayor. Desde entonces, el futbolista de 22 años ya ha participado en 16 partidos vistiendo la camiseta de la selección de las Barras y las Estrellas. Diego Luna ha aportado 3 goles y 4 asistencias.

Diego Luna en la MLS

