Gilberto Mora tiene la calidad para estar en el Mundial, según Luis Hernández

En el Mundial Sub-20 de Chile, Gilberto Mora reafirmó su buen nivel mostrado en la Liga MX con los Xolos de Tijuana. El Tri juvenil dejó una buena cara en aquel torneo y varios futbolistas fueron puestos en el radar de clubes europeos. Sin embargo, Luis Hernández considera que el único que tiene la calidad para estar en la Copa del Mundo de 2026 es Mora.

Con tan solo 16 años, Gilberto Mora es un jugador de una gran proyección para el balompié azteca. Pero más allá de una apuesta a futuro, Mora es un recurso del presente. Luis Hernández espera que las decisiones sobre su carrera sean tomadas de forma adecuada y que mantenga una buena continuidad dentro del campo.

“Gilberto Mora va bien, esperemos que tenga esa continuidad, primero en su equipo y obviamente en la selección se tiene que ganar ese puesto, jugando contra grandes selecciones”, dijo el exfutbolista mexicano.

Luis Hernández “El Matador” habló sobre la importancia de la preparación y la constancia para elevar el nivel de juego de la Selección Mexicana. Además, destacó que el apoyo al Tri debe mantenerse sin importar quién porte la camiseta.🇲🇽🏆#selecciónnacionaldeméxico… pic.twitter.com/NcGOD3XcaE — El Heraldo Deportes MX (@HeraldoDep_MX) October 16, 2025

Varios jugadores de la selección mexicana Sub-20 fueron vinculados a clubes de Europa. Hay una larga lista de futbolistas que pudieran dar el salto al Viejo Continente tras la vitrina del mundial juvenil. Sin embargo, el “Matador” considera que solo Gilberto Mora tiene unas condiciones diferenciales que le pudiera permitir estar en la Copa del Mundo de 2026 con 17 años.

“Sólo veo a Mora, tiene calidad, es joven y es un gran aprendizaje, siempre y cuando en la competición buena se roce con buenos jugadores“, agregó el exjugador de la selección mexicana.

Consejo a Javier Aguirre

Luis Hernández mostró algo de preocupación sobre el desarrollo de la selección mexicana. El “Matador” considera que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), debe seguir concretando encuentros amistosos y Javier Aguirre debe dejar de seguir experimentando y consolidar un grupo más reducido.

“Falta poco y esperemos que se juegue constantemente y que no se hagan tantos cambios para que se tenga un buen ritmo de partidos. Siempre lo he dicho, se debe de tener una base, tantos cambios que hoy implanta nuestro técnico a veces no tienen esa coordinación”, dijo Hernández.

Esta declaración contrasta con las intenciones de Javier Aguirre. Tras el partido contra Ecuador, el “Vasco” reconoció que no había encontrado un núcleo de 25. Entre sus planes aún hay 50 jugadores convocables y seguirá probando para reducir la lista.

Sigue leyendo:

– Mikel Arriola le mete presión a México en el Mundial

– Germán Berterame descartó mayor presión por ser naturalizado en su lucha por el Mundial 2026

– Secuelas del Mundial: Diego Ochoa tiene una larga lista de pretendientes

– Andrés Guardado respalda a los mundialistas Sub-20 tras su eliminación