México va encaminada a ser una potencia mundial, según Oliver Torres

En los últimos años los futbolistas europeos han volteado con más frecuencia a la Liga MX como un posible destino. Oliver Torres, proveniente del fútbol español, llegó a Rayados de Monterrey para aportar su experiencia. Torres evaluó el balompié azteca y aseguró que va encaminado a ser una potencia.

Pero la gran pregunta es, ¿por qué no lo era antes? Oliver Torres, desde su perspectiva, considera que en México no hay una tradición futbolística desde las categorías juveniles. Esto hace que los futuros representantes del balompié azteca no se formen con disciplina, una característica que los europeos si poseen, según su valoración.

“La diferencia de la disciplina es que nosotros cuando éramos jóvenes sí que teníamos como una educación futbolística desde las Fuerzas Básicas, y creo que ese proceso ha cambiado muchísimo en hace unos años aquí en México”, dijo Torres para TUDN.

Pero el exjugador del Atlético Madrid considera que esto ha cambiado. Oliver Torres enumeró a varios futbolistas que, a su juicio, tienen otra mentalidad y le dan pie para considerar que el balompié azteca irá en ascenso y que sus jugadores han evolucionado.

“Lo que quiero decir con esto es que las nuevas generaciones de jugadores mexicanos, Iker, César Garza, Bustos, Gilberto Mora también me han comentado que es así, tienen ya una mentalidad de una disciplina mucho mayor”, explicó.

El aporte extranjero en México

Oliver Torres considera beneficioso que cada vez se sumen más jugadores y entrenadores provenientes del extranjero. El futbolista de Rayados de Monterrey calificó esto como un paso correcto para la consagración de México como potencia mundial en el fútbol.

“Con la llegada nuestra, de todos los entrenadores o gente que trabaja también de fuera, en la fuerza básica están trabajando mejor, y estoy seguro de que de que en un futuro muy cercano México va a ser una potencia porque creo que tienen un talento, tienen un hambre y tienen unas condiciones para poder brillar, únicas“, concluyó.

Oliver Torres en el Apertura 2025

