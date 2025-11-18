Mauricio Pochettino pide respeto para Javier Aguirre y Miguel Herrera

Cada vez está más cerca el Mundial de 2026 y las selecciones buscan afinar detalles para la Copa del Mundo. Hay aficionados que se desesperan al ver que sus combinados no muestran el mejor rendimiento. Las críticas siempre van dirigidas sobre los seleccionadores. Mauricio Pochettino pide respeto por el trabajo de sus colegas.

El proceso de Mauricio Pochettino al mando de Estados Unidos tampoco ha sido el más destacado. Sin embargo, el exentrenador del París Saint-Germain se solidarizó con el trabajo de sus colegas y las constantes críticas a la que están sometidos en las conferencias de prensa. Pochettino puntualizó en los casos de Miguel Herrera y Javier Aguirre.

“Hay una falta de respeto muy grande hacia nosotros los profesionales. He visto la rueda de prensa de Costa Rica con Piojo Herrera, he visto también en México, su entrenador Javier Aguirre, nominado a mejor técnico del mundo y aún así nadie está contento. Ganas partidos, pero siempre te buscan algo, hay una falta de respeto a los profesionales“, dijo el seleccionador de la USMNT.

Miguel Herrera vive momentos complejos dentro de la selección de Costa Rica. Los “Ticos” sólo han ganado un partido en la ronda de grupos. El conjunto costarricense depende de una victoria en su último partido para intentar conseguir la clasificación directa al Mundial. El “Piojo” se ha complicado en un grupo que comparte con Honduras, Haití y Nicaragua.

Por otra parte, la selección de México también ha mostrado algunos aspectos negativos. El Tri no gana un partido desde la final de la Copa Oro de 2025 en julio. Desde entonces México ha afrontado cinco duelos amistosos sin conocer la victoria.

“Nadie nos ha regalado estar al frente de un equipo nacional como Estados Unidos, México, Costa Rica. Al final todos tenemos nuestro bagaje y experiencia y no es tan fácil”, agregó Pochettino.

Partidos de México, Estados Unidos y Costa Rica

En esta segunda jornada de la Fecha FIFA de noviembre, Costa Rica tendrá el partido más importante. Los Ticos se medirán a Honduras por la última jornada de las eliminatorias de Concacaf. Para clasificar de forma directa al Mundial, Miguel Herrera depende de una victoria y que Haití empate o pierda contra Nicaragua.

México y Estados Unidos tendrán otro partido amistoso. Ambas selecciones invertirán sus rivales. El Tri se medirá ante Paraguay y la USMNT se enfrentará a Uruguay. Esta es una nueva oportunidad para que Mauricio Pochettino y Javier Aguirre sigan probando piezas.

