Estados Unidos derrota a Paraguay en amistoso, pero Pochettino pide mejorar

La selección de Estados Unidos superó este sábado a Paraguay por 2-1 en Philadelphia gracias a los goles de Gio Reyna y Folarin Balogun, en un amistoso que reunió a dos equipos ya clasificados al Mundial de 2026. El encuentro marcó el esperado regreso de Reyna al combinado nacional, casi un año después de su última participación en la Copa América.

El mediocampista, hijo del histórico Claudio Reyna, venía de una etapa marcada por lesiones y minutos irregulares. Esta vez, respondió con un partido decisivo: anotó el primero y asistió el segundo. Apenas al minuto 4, Maximilian Arfsten envió un centro preciso y Reyna conectó un cabezazo perfecto para el 1-0.

La ventaja duró muy poco. Paraguay empató en el 10’, cuando Álex Arce remató de cabeza un centro de Miguel Almirón y silenció momentáneamente a la afición estadounidense. Después de ese golpe temprano, el equipo sudamericano retrocedió sus líneas, lo que permitió que el 1-1 se mantuviera hasta el descanso pese a varias aproximaciones locales.

El segundo tiempo tuvo más tensión, errores paraguayos y un cierre caliente

En la segunda mitad, Reyna volvió a influir en el marcador. Fue él quien envió el centro que terminó en el gol de Folarin Balogun al minuto 73, aunque la jugada estuvo marcada por dos fallas en la defensa paraguaya. Primero, Balogun interceptó un mal pase atrás. Luego, Damián Bobadilla falló al intentar despejar el servicio de Reyna, dejando el balón servido para que el delantero del Mónaco empujara el 2-1.

El cierre del partido, lejos de ser tranquilo, terminó con una fuerte tangana que involucró a jugadores y miembros de ambos cuerpos técnicos. Todo se originó por una disputa en un saque de banda entre Sergio Gómez y Alex Freeman, que encendió los ánimos en el tramo final.

Con el triunfo, Estados Unidos sigue afinando detalles rumbo al sorteo mundialista del próximo 5 de diciembre en Washington, donde compartirá bombo con Paraguay, actualmente sexto en las eliminatorias sudamericanas. El equipo de Mauricio Pochettino volverá a la cancha este martes para enfrentar a Uruguay en Tampa.

En conferencia de prensa, el técnico argentino valoró el rendimiento, pero enfatizó que el equipo debe dar más pasos hacia adelante. “Fuimos mejores ante un equipo que considero muy competitivo y difícil de vencer. Pero eso no es suficiente”, afirmó. Luego agregó: “Estamos contentos, sí, pero tenemos que seguir, seguir y seguir, porque necesitamos mejorar, mejorar y mejorar, y llegar al Mundial en nuestro mejor momento, en nuestro pico”.

Pochettino también habló del carácter mostrado por sus jugadores. “El desafío ahora es mantener este tipo de capacidad de lucha y de poder competir. Que esto no sea algo extraordinario, sino la señal de identidad de la selección nacional”, señaló.

Y aprovechó para enviar un mensaje directo a los aficionados de cara al Mundial que Estados Unidos organizará junto a México y Canadá. “Necesitamos que nuestros aficionados sigan y apoyen a la selección. Necesitamos construir esa relación”, dijo. “Ese es mi mensaje para nuestros aficionados: sigan empujando, crean en la selección, crean en nuestros colores”.

El duelo contra Uruguay servirá como una nueva prueba para medir avances antes del 2026, un torneo en el que Estados Unidos espera llegar, como insiste Pochettino, a su verdadero “pico”.



