Lionel Messi alcanzó los 115 goles en triunfo de Argentina contra Angola

La Selección Argentina, campeona del mundo y vigente bicampeona de América, cerró su año futbolístico con una victoria por 0-2 frente a Angola en un amistoso disputado en el Estadio 11 de Novembro, en Luanda. El partido, que formó parte de los actos por el 50 aniversario de la independencia angoleña, marcó además el undécimo duelo de la Albiceleste en territorio africano y dejó un nuevo hito para Lionel Messi.

Argentina consiguió el triunfo gracias a los goles de Lautaro Martínez, a los 43 minutos, y de Messi, a los 81, en una presentación que tuvo momentos de tensión y ritmo alto, producto de la presión constante del conjunto local.

Un partido exigente y un gol clave antes del descanso

Desde el inicio, Angola sorprendió con una presión intensa y transiciones rápidas. Esa propuesta incomodó a los dirigidos por Lionel Scaloni, quienes tardaron en encontrar claridad en el mediocampo. Aun así, el técnico argentino utilizó el compromiso para probar variantes tácticas: Nicolás Tagliafico volvió a desempeñarse como zaguero, mientras que Nicolás González ocupó el lateral izquierdo con Juan Foyth por la banda opuesta.

El partido fue trabado durante gran parte de la primera mitad. Hubo roces, disputas constantes y poca fluidez, pero Argentina logró destrabar el marcador justo antes del entretiempo. Messi filtró un pase preciso hacia Lautaro Martínez, quien giró dentro del área y definió entre las piernas del arquero Hugo Marques para el 0-1.

En la segunda mitad, Angola buscó el empate mediante contragolpes. Sin embargo, Gerónimo Rulli —titular en lugar de Emiliano Martínez— respondió con seguridad en las pocas intervenciones que debió realizar.

Argentina controló mejor el ritmo en los minutos finales y fue allí cuando encontró el segundo tanto. Lautaro Martínez, nuevamente protagonista, asistió a Messi para que el capitán definiera y sellara el 0-2 definitivo a los 81 minutos.

Messi hace historia y Scaloni continúa rotando pensando en 2026

Ya con el resultado encaminado, Scaloni aprovechó para realizar varias modificaciones y continuar con su política de rotación. Ingresaron Emiliano Buendía, Maximiliano Perrone y José Manuel López, mientras que debutaron Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli, dos jóvenes que el cuerpo técnico observó atentamente en los últimos meses.

El encuentro dejó otra marca histórica: Lionel Messi alcanzó los 115 goles con la camiseta de la selección argentina. A sus 38 años, sigue ampliando la distancia en lo más alto de la tabla de goleadores históricos del combinado nacional. Su primer tanto con la casaca nacional argentina había sido en marzo de 2006, en la previa del Mundial de Alemania.

Casi dos décadas más tarde, el astro rosarino continúa vigencia plena y se prepara para lo que sería su sexto Mundial, un récord en la historia del torneo.

Con la victoria, la Albiceleste cierra el 2025 en alza, mientras los jugadores regresan a sus clubes. Angola, por su parte, disputará un nuevo amistoso ante Guinea-Bissau en los próximos días.



