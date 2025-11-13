Portugal con Cristiano Ronaldo expulsado retrasó su pase al Mundial 2026

La selección de Portugal tuvo en Irlanda una noche de los mil diablos al caer 2-0 con los británicos para postergar hasta la última fecha de las eliminatorias la conquista del boleto para el Mundial 2026 y de paso perder para el juego contra Armenia a su principal arma, Cristiano Ronaldo por expulsión.

Un duelo donde la escuadra lusitana pagó caro los errores defensivos ante unos irlandeses muy efectivos que aprovecharon el dominio de los portugueses y con dos goles les complicaron la existencia al grado de que Cristiano Ronaldo vio la tarjeta roja al minuto 61 por agredir a un adversario.

¡¡¡ENORME PROBLEMA PARA PORTUGAL!!! ¡¡¡POR UN CODAZO, CRISTIANO RONALDO FUE EXPULSADO VS. IRLANDA Y SU EQUIPO PIERDE 0-2!!!



Sin duda un golpe duro para las aspiraciones del equipo lusitano, sobre todo porque deberán encarar el juego contra Armenia, ya eliminada de la carrera mundialista, en un duelo ante su afición y que debe formalizar el pase a la justa universal del equipo dirigido por el español Roberto Martínez.

Los portugueses, aun con la derrota, se mantienen en el liderato con diez puntos y deberán asegurar su boleto al Mundial que representaría la sexta competencia internacional para Cristiano Ronaldo después de su debut en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Empero el astro internacional no podrá estar presente en el duelo del domingo contra los armenios debido a que propició un codazo a un adversario por roja directa después de que la jugada fue revisada en el VAR y quedó en evidencia cuando propinó un codazo en la espalda a un defensor rival.

El partido

Los irlandeses, dirigidos por Heimir Hallgrimsson, tuvieron que aguantar un primer tiempo donde Portugal los tuvo en un puño, pero al no aprovechar sus llegadas permitieron que los dueños de casa con un inspirado Troy Parrot que se despachó con dos goles.

El triunfo le permitió a los británicos arribar a siete puntos, ya sin opciones de ir al Mundial de manera directa, pero sin con opciones en el repechaje contra Hungría, que se encuentra a un solo punto y por lo cual el duelo del domingo será importante.

De esta forma el dominio portugués tuvo un duro golpe al minuto 17 cuando Scales en un tiro de esquina le puso un pase a modo para que Parrot en el área chica lograra rematar a placer y se pusieran al frente 1-0 sobre unos lusitanos sorprendidos.

Portugal no se amilanó y fue sobre el rival con todo en busca de un empate, pero Irlanda siguió tratando de mantenerse en el juego con la ventaja de su lado, pero todo se postergó hasta el minuto 49 cuando Parrot puso el 2-0 con un tiro a primer palo que no pudo detener el portero Diogo Costa que puso contra la pared a los portugueses.

2 CABEZAZOS EN EL ÁREA… ¡GOL DE PARROTT Y 1-0 DE IRLANDA QUE SORPRENDE VS. LA PORTUGAL DE CR7!



Esa fue la clave para que Portugal se desesperara y en todo momento quisiera resolver el partido por lo legal o lo ilegal y fue cuando Cristiano Ronaldo se ganó la tarjeta roja agravando su crisis en el partido.

Así, Portugal aunque se tiró de cabeza en los minutos finales, no pudo cambiar la historia de la contienda y tuvo que resignar el resultado del penúltimo juego de su eliminatoria.

