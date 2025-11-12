Cristiano Ronaldo habló del retiro a menos de un año del Mundial

Cristiano Ronaldo está a las puertas de disputar su sexto Mundial. CR7 tendrá 41 años cuando se desarrolle la Copa del Mundo de 2026. El delantero del Al Nassr no se preocupa por colgar los botines. Ronaldo cree que falta mucho para eso.

El exdelantero del Real Madrid fue cuestionado sobre su futuro dentro del fútbol. CR7 tiene 40 años, pero sigue siendo un jugador habitual en las convocatorias de la selección de Portugal. A pesar de ello, Ronaldo cree que su último Mundial será el de 2026.

“Seguro, es cierto porque tendré 41 años, y creo que en esta gran competición, no sé… Como decía, estoy disfrutando de este momento”, dijo Cristiano Ronaldo en una entrevista en el marco del foro de turismo Tourise de Arabia Saudí.

Sin embargo, CR7 dejó entrever que su despedida de los Mundiales no se corresponde con sus actuaciones a nivel clubes. Cristiano Ronaldo dio un mayor margen a su retiro ya visualizado.

“Esto (en diez años) significa próximamente para mí. La gente cree que cuando hablo de retirarme pronto significa que será dentro de seis meses o un año. ¡Estoy bromeando!”, agregó el atacante portugués.

Con goles en el Al Nassr

Con 40 años, Cristiano Ronaldo sigue manteniendo un ritmo demoledor en el fútbol de Arabia Saudita. En esta temporada, CR7 tiene 10 goles y 2 asistencias en 11 partidos. Desde que llegó a Arabia Saudita, el delantero portugués ha marcado 103 goles y ha concedido 28 asistencias en 134 partidos.

“En el fútbol, ​​intento disfrutar de los goles. Como sabes, tengo 40 años e intento disfrutar del momento y seguir. Mi cuerpo está en buen estado, creo. En cuanto a mi desempeño en la selección nacional marco goles y ayudo al equipo. Quiero ganar títulos. Esta es mi vida”, agregó.

Hasta ahora Cristiano Ronaldo tiene 953 goles oficiales. La cuenta regresiva que llevan todos los medios deportivos ponen como meta los 1,000 goles de CR7. Este objetivo podría llegar en el Mundial de 2026 con la selección de Portugal. Un buen cierre con broche de oro para una carrera intachable.

