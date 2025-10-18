Cristiano Ronaldo, a un gol de los 950 en su carrera

El Al-Nassr vive un momento inmejorable en la Liga de Arabia Saudí. Este sábado goleó 5-1 al Al-Fateh en la quinta jornada del torneo y se mantiene como líder con puntaje perfecto: 15 unidades en cinco partidos. La figura de la noche fue João Félix, autor de un hat-trick, aunque todas las miradas terminaron en Cristiano Ronaldo, quien alcanzó el gol número 949 de su carrera profesional.

El partido comenzó con dominio absoluto del conjunto dirigido por Luis Castro. Apenas a los 13 minutos, Sadio Mané desbordó por la banda izquierda y envió un pase preciso que João Félix transformó en el 1-0. El equipo local manejó el ritmo del encuentro y se fue al descanso con ventaja mínima.

Ronaldo falla un penalti, se reivindica y sigue rompiendo récords

El Al-Fateh reaccionó tras la reanudación. Sofiane Bendebka, en el minuto 54, igualó el marcador y encendió la alarma en el Al-Awwal Park. La respuesta no tardó en llegar: cinco minutos después, el árbitro señaló penalti a favor del Al-Nassr. Como suele ocurrir, Cristiano tomó el balón decidido a convertir.

Sin embargo, Amin Al Bukhari adivinó la dirección del disparo y detuvo el tiro desde los once pasos, negándole momentáneamente el gol al portugués. Pero la revancha llegó enseguida. Apenas un minuto más tarde, CR7 se escapó por el costado derecho, dejó atrás a su marcador y, con un derechazo potente desde el borde del área, marcó el 2-1.

😱 @ishowspeedsui is shown celebrating after this Cristiano Ronaldo BANGER for Al-Nassr 💥 pic.twitter.com/UUme4YDlz2 — FOX Soccer (@FOXSoccer) October 18, 2025

Ese tanto —su número 949— lo acerca aún más a la histórica cifra de los 1.000 goles oficiales, un registro que solo unos pocos futbolistas han logrado alcanzar en la historia del fútbol mundial.

Con el marcador a favor, el Al-Nassr se desató. João Félix completó su triplete con goles al 68’ y 79’, mientras que el francés Kingsley Coman anotó el cuarto tanto del equipo a los 75’. El Al-Fateh, superado en todos los frentes, no pudo reaccionar.

Success is not an accident 🟡🔵 pic.twitter.com/PGQmtOut6e — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 18, 2025

La goleada consolidó al Al-Nassr como único líder del torneo, cuatro puntos por encima del Al-Hilal. Cristiano, por su parte, continúa su persecución implacable hacia los 1.000 goles, manteniendo su vigencia a los 39 años y demostrando que su ambición sigue intacta.



