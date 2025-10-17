Brasileño campeón del mundo critica duramente a Neymar: “No sirve de ejemplo”

El exportero Emerson Leão, campeón del mundo con la selección brasileña en 1970, lanzó una fuerte crítica contra Neymar al afirmar que el delantero “no sirve de ejemplo para nadie”. Las declaraciones forman parte de una entrevista con el programa CNN Esportes S/A, que será transmitida el domingo, aunque un fragmento fue difundido este viernes.

Leão no se limitó a cuestionar el rendimiento deportivo del atacante del Santos. En sus palabras, el problema de Neymar va más allá del terreno de juego. “Una cosa depende de la otra”, dijo el exguardameta. “No sirve de ejemplo para nadie”.

El exentrenador recordó que conoció al jugador cuando apenas daba sus primeros pasos en el fútbol profesional. “(Neymar) empezó siendo un jugador maravilloso. Recuerdo que un día que jugué contra el Santos, él estaba saliendo, me crucé con él y le dije: ‘Mira, chico, te vamos a necesitar en el Mundial. Cuídate’. Y fue lo único que no hizo”, relató Leão.

Lesiones, bajo rendimiento y un futuro incierto

El atacante de 33 años regresó al Santos a comienzos de 2025 después de su paso por el fútbol europeo y árabe. Sin embargo, su retorno no fue el esperado. Las constantes lesiones lo han mantenido fuera de ritmo y su participación ha sido intermitente, algo que preocupa tanto a su club como a los aficionados brasileños.



Leão, quien también dirigió a la Canarinha y a clubes históricos como Palmeiras y Corinthians, fue tajante al analizar la situación actual del astro. “En su cabeza, cuando va a iniciar una jugada, sabe lo que va a hacer, pero ya no puede. Ya no puede. Ya no tiene la misma reacción muscular. Ya no tiene la secuencia de entrenamiento. No es el mismo atleta”, comentó.



Aun así, reconoció que el exjugador del Barcelona y PSG “no dejó de saber jugar al fútbol”, pero enfatizó que hoy “se le exige lo que hacía antes y ya no puede, porque no está preparado”.



Actualmente, Neymar no figura en las convocatorias de Carlo Ancelotti para la selección brasileña. El técnico italiano, no obstante, ha dejado abierta la posibilidad de llamarlo nuevamente: “Cuando está bien, puede jugar al máximo nivel, tanto en Brasil como en cualquier equipo del mundo”, declaró el entrenador.



El delantero no juega con la Canarinha desde el 17 de octubre de 2023, cuando Brasil cayó 2-0 ante Uruguay en Montevideo. Aquella noche, Neymar salió lesionado antes del descanso y posteriormente se confirmó la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda, una dolencia que marcó el inicio de su declive físico.



